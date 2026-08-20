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"Золотая корона" начала процесс добровольной сдачи лицензии

"Золотая корона" начала процесс добровольной сдачи лицензии - 20.08.2026, ПРАЙМ

"Золотая корона" начала процесс добровольной сдачи лицензии

Европейская структура платежной системы "Золотая корона" начала процесс добровольной сдачи лицензии, следует из сообщения компании. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T15:43+0300

2026-08-20T15:43+0300

2026-08-20T15:43+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европейская структура платежной системы "Золотая корона" начала процесс добровольной сдачи лицензии, следует из сообщения компании. "Компания Koronapay Europe Limited информирует своих клиентов и общественность о том, что в настоящее время она добровольно отзывает свою лицензию", - сказано в сообщении компании. Соответственно, компания не будет предлагать или предоставлять какие-либо услуги, новые переводы также недоступны. Ранее отправленные переводы могут быть возвращены через мобильное приложение Korona, добавили там. Евросоюза в 21-м пакете санкций против России ввел ограничения на РНКО "Платежный центр", который является оператором и расчетным центром "Золотой короны".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, золотая корона, ес