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Южнокорейский индекс KOSPI увеличился почти на 6% - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Южнокорейский индекс KOSPI увеличился почти на 6%
Южнокорейский индекс KOSPI увеличился почти на 6% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Южнокорейский индекс KOSPI увеличился почти на 6%
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг выросли, наиболее заметно увеличился южнокорейский KOSPI - на 5,9%, свидетельствуют... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:47+0300
2026-08-20T14:47+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг выросли, наиболее заметно увеличился южнокорейский KOSPI - на 5,9%, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов четверга индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,24% - до 3903,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,79%, до 2527,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,8%, до 25 698,49 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 5,89% (сильнейший рост на 31 июля) - до 6852,58 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,33%, до 9083,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,36%, до 66 216,79 пункта. Восстановление технологического сектора после распродажи среды поддержало KOSPI. Так, акции южнокорейской Samsung Electronics подорожали в Сеуле на 9,5% после падения цены днем ранее на 7,8%, а SK Hynix – увеличились в стоимости на 12,7% после удешевления на 9,8% в среду. В то же время в среду после закрытия торгов SK Hynix объявил об обратном выкупе акций на 40 триллионов вон (28,3 миллиарда долларов). Инвесторы также отреагировали на решение центробанка Китая по ставке. Народный банк Китая (центробанк) ранее в четверг ожидаемо сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%. Кроме того, пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по более долгосрочным, ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%, что также совпало с прогнозами. Рынки обратили внимание и на макростатистику. Так, экспорт и импорт Японии в июле достигли рекордных значений, показав рост примерно на 23% и 28% соответственно - сильнее ожиданий рынков. Вместе с тем безработица в Австралии в июле без сезонной коррекции выросла до 4,5% с 4,4% в июне, что стало самым высоким значением с ноября 2021 года. Число занятых снизилось на 15,8 тысячи, тогда как ожидался рост на 15 тысяч. Индекс горнодобывающих компаний Австралии S&amp;P/ASX 300 Metals &amp; Mining вырос на 3,7%, сектор производителей золота (ASX All Ordinaries Gold) - подскочил на 8,4%. В частности акции Resolute Mining в Сиднее выросли в цене на 8,1%, Northern Star Resources - на 6,2%. Днем ранее золото подорожало на 2,8%. Также акции компаний сектора здравоохранения подорожали в Китае после того, как в среду бумаги Moderna подскочили в цене в США сразу на 177% на фоне успеха в испытании препарата против меланомы. Китайский индекс компаний-производителей вакцин CSI Vaccine and Biotechnology Index поднялся на 9,2%.
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рынок, торги, китай, австралия, азиатско-тихоокеанский регион, kospi, shenzhen composite, hang seng index
Рынок, Торги, КИТАЙ, АВСТРАЛИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, KOSPI, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
14:47 20.08.2026
 
Южнокорейский индекс KOSPI увеличился почти на 6%

Индексы АТР в четверг выросли на 5,9%, наиболее заметно увеличился KOSPI

© fotolia.com / AshDesign%Биржа-закрытие
%Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг выросли, наиболее заметно увеличился южнокорейский KOSPI - на 5,9%, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов четверга индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,24% - до 3903,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,79%, до 2527,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,8%, до 25 698,49 пункта.
Южнокорейский KOSPI поднялся на 5,89% (сильнейший рост на 31 июля) - до 6852,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,33%, до 9083,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,36%, до 66 216,79 пункта.
Восстановление технологического сектора после распродажи среды поддержало KOSPI. Так, акции южнокорейской Samsung Electronics подорожали в Сеуле на 9,5% после падения цены днем ранее на 7,8%, а SK Hynix – увеличились в стоимости на 12,7% после удешевления на 9,8% в среду.
В то же время в среду после закрытия торгов SK Hynix объявил об обратном выкупе акций на 40 триллионов вон (28,3 миллиарда долларов).
Инвесторы также отреагировали на решение центробанка Китая по ставке. Народный банк Китая (центробанк) ранее в четверг ожидаемо сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%.
Кроме того, пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по более долгосрочным, ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%, что также совпало с прогнозами.
Рынки обратили внимание и на макростатистику. Так, экспорт и импорт Японии в июле достигли рекордных значений, показав рост примерно на 23% и 28% соответственно - сильнее ожиданий рынков.
Вместе с тем безработица в Австралии в июле без сезонной коррекции выросла до 4,5% с 4,4% в июне, что стало самым высоким значением с ноября 2021 года. Число занятых снизилось на 15,8 тысячи, тогда как ожидался рост на 15 тысяч.
Индекс горнодобывающих компаний Австралии S&P/ASX 300 Metals & Mining вырос на 3,7%, сектор производителей золота (ASX All Ordinaries Gold) - подскочил на 8,4%. В частности акции Resolute Mining в Сиднее выросли в цене на 8,1%, Northern Star Resources - на 6,2%. Днем ранее золото подорожало на 2,8%.
Также акции компаний сектора здравоохранения подорожали в Китае после того, как в среду бумаги Moderna подскочили в цене в США сразу на 177% на фоне успеха в испытании препарата против меланомы. Китайский индекс компаний-производителей вакцин CSI Vaccine and Biotechnology Index поднялся на 9,2%.
 
РынокТоргиКИТАЙАВСТРАЛИЯАзиатско-Тихоокеанский регионKOSPIShenzhen CompositeHang Seng Index
 
 
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