https://1prime.ru/20260820/krasnojarsk-872553925.html
В аэропорту Красноярска построят вторую взлетно-посадочную полосу
В аэропорту Красноярска построят вторую взлетно-посадочную полосу - 20.08.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Красноярска построят вторую взлетно-посадочную полосу
Вторую взлетно-посадочную полосу возведут в аэропорту Красноярска, строительство планируется по федеральной концессии, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T16:29+0300
2026-08-20T16:29+0300
2026-08-20T16:29+0300
бизнес
красноярск
красноярский край
михаил котюков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872553925.jpg?1787232573
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Вторую взлетно-посадочную полосу возведут в аэропорту Красноярска, строительство планируется по федеральной концессии, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи министра Андрея Никитина и губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.
"В аэропорту Красноярска возведут вторую взлетно-посадочную полосу. Проект обсудили в Минтрансе глава ведомства Андрей Никитин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков... Новую полосу планируют возвести по федеральной концессии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект предусматривает строительство в аэропорту Красноярска новой взлетно-посадочной полосы длиной 3100 метров, трех рулежных дорожек и здания аварийно-спасательной службы.
Необходимость строительства второй взлетно-посадочной полосы обусловлена ростом пассажиропотока и расширением географии рейсов, добавили в Минтрансе. Сейчас красноярский аэропорт – один из крупнейших в Сибири: он обслуживает 84 направления и принимает около 4,3 миллиона пассажиров в год.
"При этом модернизировать действующую полосу без закрытия аэропорта невозможно – вторая ВПП позволит развивать аэропорт без остановки его работы", - подчеркнули в министерстве.
красноярск
красноярский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, красноярск, красноярский край, михаил котюков
Бизнес, Красноярск, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Михаил Котюков
В аэропорту Красноярска построят вторую взлетно-посадочную полосу
В аэропорту Красноярска по федеральной концессии построят вторую взлетно-посадочную полосу
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Вторую взлетно-посадочную полосу возведут в аэропорту Красноярска, строительство планируется по федеральной концессии, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи министра Андрея Никитина и губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.
"В аэропорту Красноярска возведут вторую взлетно-посадочную полосу. Проект обсудили в Минтрансе глава ведомства Андрей Никитин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков... Новую полосу планируют возвести по федеральной концессии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект предусматривает строительство в аэропорту Красноярска новой взлетно-посадочной полосы длиной 3100 метров, трех рулежных дорожек и здания аварийно-спасательной службы.
Необходимость строительства второй взлетно-посадочной полосы обусловлена ростом пассажиропотока и расширением географии рейсов, добавили в Минтрансе. Сейчас красноярский аэропорт – один из крупнейших в Сибири: он обслуживает 84 направления и принимает около 4,3 миллиона пассажиров в год.
"При этом модернизировать действующую полосу без закрытия аэропорта невозможно – вторая ВПП позволит развивать аэропорт без остановки его работы", - подчеркнули в министерстве.