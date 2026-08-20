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В аэропорту Красноярска построят вторую взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Красноярска построят вторую взлетно-посадочную полосу - 20.08.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Красноярска построят вторую взлетно-посадочную полосу

Вторую взлетно-посадочную полосу возведут в аэропорту Красноярска, строительство планируется по федеральной концессии, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T16:29+0300

2026-08-20T16:29+0300

2026-08-20T16:29+0300

бизнес

красноярск

красноярский край

михаил котюков

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Вторую взлетно-посадочную полосу возведут в аэропорту Красноярска, строительство планируется по федеральной концессии, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи министра Андрея Никитина и губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. "В аэропорту Красноярска возведут вторую взлетно-посадочную полосу. Проект обсудили в Минтрансе глава ведомства Андрей Никитин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков... Новую полосу планируют возвести по федеральной концессии", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект предусматривает строительство в аэропорту Красноярска новой взлетно-посадочной полосы длиной 3100 метров, трех рулежных дорожек и здания аварийно-спасательной службы. Необходимость строительства второй взлетно-посадочной полосы обусловлена ростом пассажиропотока и расширением географии рейсов, добавили в Минтрансе. Сейчас красноярский аэропорт – один из крупнейших в Сибири: он обслуживает 84 направления и принимает около 4,3 миллиона пассажиров в год. "При этом модернизировать действующую полосу без закрытия аэропорта невозможно – вторая ВПП позволит развивать аэропорт без остановки его работы", - подчеркнули в министерстве.

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