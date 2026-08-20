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Акции криптокомпаний растут на фоне скачка биткоина

Акции криптокомпаний растут на фоне скачка биткоина - 20.08.2026, ПРАЙМ

Акции криптокомпаний растут на фоне скачка биткоина

Акции компаний из сферы криптовалюты заметно растут в цене на фоне скачка стоимости биткоина, следует из данных торгов. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T17:50+0300

2026-08-20T17:50+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Акции компаний из сферы криптовалюты заметно растут в цене на фоне скачка стоимости биткоина, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.18 мск дорожал на 19,68% за сутки - до 71 656,7 доллара. Показатель в ходе торгов четверг поднимался выше 72 тысяч долларов впервые с 1 июня. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 9,88% - в среднем до 71 776,82 доллара. Динамика также приводится за сутки. На этом фоне акции криптобиржи Coinbase растут в цене на 6,5%, компании Circle Internet, которая занимается разработкой технологий в сфере платежей, - на 4,2%. Бумаги крупнейшей занимающейся управлением биткоин-актива компанией Strategy дорожают на 7,1%, брокерской Robinhood - на 1,3%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, торги, binance, coinmarketcap, coinbase