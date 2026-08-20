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В Крыму несколько населенных пунктов остались без света

В Крыму несколько населенных пунктов остались без света - 20.08.2026, ПРАЙМ

В Крыму несколько населенных пунктов остались без света

Ряд населенных пунктов в центре, на юге и западе Крыма обесточены, сложная обстановка с подачей электроэнергии остается на северо-западе и востоке полуострова,... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T10:22+0300

2026-08-20T10:22+0300

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Ряд населенных пунктов в центре, на юге и западе Крыма обесточены, сложная обстановка с подачей электроэнергии остается на северо-западе и востоке полуострова, сообщила госкомпания "Крымэнерго". "Обесточены ряд населенных пунктов южного, центрального и западного энергорайонов. Сложная обстановка с подачей электроэнергии остается на северо-западе и востоке Крыма" , - говорится в сообщении компании в канале на платформе в "Макс". Сейчас на всей территории региона действуют ограничения электроснабжения, энергетики делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в населенные пункты, подчеркнули в "Крымэнерго".

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