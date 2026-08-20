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Свет отключат в части населенных пунктов Крыма на время ремонтных работ - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Свет отключат в части населенных пунктов Крыма на время ремонтных работ
Свет отключат в части населенных пунктов Крыма на время ремонтных работ - 20.08.2026, ПРАЙМ
Свет отключат в части населенных пунктов Крыма на время ремонтных работ
Электроснабжение будет отключено днем в четверг в центральном энергорайоне Крыма для проведения ремонтных работ, сообщило госпредприятие республики... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:34+0300
2026-08-20T10:42+0300
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Электроснабжение будет отключено днем в четверг в центральном энергорайоне Крыма для проведения ремонтных работ, сообщило госпредприятие республики "Крымэнерго". "Сегодня ориентировочно с 9.00 до 16.00 в центральном энергорайоне будет отключена подача электроэнергии для проведения аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении. По информации предприятия, социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. На всей территории республики действуют ограничения электроснабжения, отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, уточнили в "Крымэнерго". В четверг утром в компании сообщали, что ряд населенных пунктов в центре, на юге и западе Крыма обесточены, сложная обстановка с подачей электроэнергии остается на северо-западе и востоке полуострова.
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КРЫМ
10:34 20.08.2026 (обновлено: 10:42 20.08.2026)
 
Свет отключат в части населенных пунктов Крыма на время ремонтных работ

В центре Крыма в четверг отключат электроснабжение для проведения ремонтных работ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – ПРАЙМ. Электроснабжение будет отключено днем в четверг в центральном энергорайоне Крыма для проведения ремонтных работ, сообщило госпредприятие республики "Крымэнерго".
"Сегодня ориентировочно с 9.00 до 16.00 в центральном энергорайоне будет отключена подача электроэнергии для проведения аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения. На всей территории республики действуют ограничения электроснабжения, отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, уточнили в "Крымэнерго".
В четверг утром в компании сообщали, что ряд населенных пунктов в центре, на юге и западе Крыма обесточены, сложная обстановка с подачей электроэнергии остается на северо-западе и востоке полуострова.
 
КРЫМ
 
 
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