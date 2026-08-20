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Зацепер, найденный на крыше вагона "Сапсана", был пьян, а не мертв
Зацепер, найденный на крыше вагона "Сапсана", был пьян, а не мертв - 20.08.2026, ПРАЙМ
Зацепер, найденный на крыше вагона "Сапсана", был пьян, а не мертв
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Мужчина, которого обнаружили на крыше одного из вагонов поезда "Сапсан" в Санкт-Петербурге, был пьян, а не мертв, сообщает... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:34+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Мужчина, которого обнаружили на крыше одного из вагонов поезда "Сапсан" в Санкт-Петербурге, был пьян, а не мертв, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.
В среду Октябрьская железная дорога сообщила, что на крыше вагона поезда "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург – Москва на станции Обухово был обнаружен зацепер без признаков жизни.
По данным полиции, 29-летний житель Ленинградской области был обнаружен вечером 19 августа при остановке высокоскоростного поезда сообщением Санкт-Петербург – Москва.
"В ходе проверочных мероприятий… установлено, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, был жив, подавал речевые и двигательные реакции при спуске, факт наличия телесных повреждений, характерных для падения с высоты или поражения электротоком, не зафиксирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что зацепер был благополучно снят с крыши вагона и передан медикам для осмотра. Из-за инцидента задержка поездов составила 1 час 26 минут.
Ведомство также сообщает, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
В настоящее время мужчина содержится в камере административно задержанных лиц. В отношении нарушителя составлены три административных протокола.
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Бизнес, Общество , РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Ленинградская область, МВД
Зацепер, найденный на крыше вагона "Сапсана", был пьян, а не мертв
МВД: мужчина, найденный на крыше вагона "Сапсана", был пьян, а не мертв
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Мужчина, которого обнаружили на крыше одного из вагонов поезда "Сапсан" в Санкт-Петербурге, был пьян, а не мертв, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.
В среду Октябрьская железная дорога сообщила, что на крыше вагона поезда "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург – Москва на станции Обухово был обнаружен зацепер без признаков жизни.
По данным полиции, 29-летний житель Ленинградской области был обнаружен вечером 19 августа при остановке высокоскоростного поезда сообщением Санкт-Петербург – Москва.
"В ходе проверочных мероприятий… установлено, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, был жив, подавал речевые и двигательные реакции при спуске, факт наличия телесных повреждений, характерных для падения с высоты или поражения электротоком, не зафиксирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что зацепер был благополучно снят с крыши вагона и передан медикам для осмотра. Из-за инцидента задержка поездов составила 1 час 26 минут.
Ведомство также сообщает, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
В настоящее время мужчина содержится в камере административно задержанных лиц. В отношении нарушителя составлены три административных протокола.