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Курс юаня на Мосбирже незначительно снижается в первые часы торгов - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже незначительно снижается в первые часы торгов
Курс юаня на Мосбирже незначительно снижается в первые часы торгов - 20.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже незначительно снижается в первые часы торгов
Курс китайской валюты к российской демонстрирует небольшое снижение в первые часы торгов четверга на фоне ряда факторов среди которых - высокие цены на нефть,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T12:24+0300
2026-08-20T12:29+0300
рынок
торги
россия
богдан зварич
псб
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской демонстрирует небольшое снижение в первые часы торгов четверга на фоне ряда факторов среди которых - высокие цены на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.01 мск снижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия - до 12,42 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 2,2% - до 93,64 доллара за баррель. "Пока рубль начал снимать техническую перепроданность, но надежд на его сильное укрепление нет. Несмотря на рост цен на нефть, есть риски снижения объемов российского экспорта", - комментирует Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Во второй половине недели тенденция к восстановлению рубля может продолжиться, в результате чего юань закрепится в диапазоне 12 – 12,5 рублей и сместится к середине данного коридора", - считает Богдан Зварич из ПСБ. Способствовать данной динамике, по его словам, будет постепенное восстановление предложения иностранной валюты со стороны экспортеров за счет поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам из-за улучшения экспортной конъюнктуры в июле. "На следующей неделе дополнительным фактором роста предложения выступит подготовка к пику налоговых выплат, который приходится на 28 августа", - указал эксперт. Плюс к этому на рынке может сохраниться тенденция к фиксации инвесторами прибыли по длинным позициям в иностранных валютах – согласно оценкам к концу года курс юаня может составить 12,6 рубля, что не предполагает существенного потенциала роста относительно текущих уровней, отмечает Зварич.
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рынок, торги, россия, богдан зварич, псб
Рынок, Торги, РОССИЯ, Богдан Зварич, ПСБ
12:24 20.08.2026 (обновлено: 12:29 20.08.2026)
 
Курс юаня на Мосбирже незначительно снижается в первые часы торгов

Курс юаня к российской валюте снизился в начале торгов на фоне высоких цен на нефть

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской демонстрирует небольшое снижение в первые часы торгов четверга на фоне ряда факторов среди которых - высокие цены на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.01 мск снижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия - до 12,42 рубля.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 2,2% - до 93,64 доллара за баррель.
"Пока рубль начал снимать техническую перепроданность, но надежд на его сильное укрепление нет. Несмотря на рост цен на нефть, есть риски снижения объемов российского экспорта", - комментирует Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
"Во второй половине недели тенденция к восстановлению рубля может продолжиться, в результате чего юань закрепится в диапазоне 12 – 12,5 рублей и сместится к середине данного коридора", - считает Богдан Зварич из ПСБ.
Способствовать данной динамике, по его словам, будет постепенное восстановление предложения иностранной валюты со стороны экспортеров за счет поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам из-за улучшения экспортной конъюнктуры в июле.
"На следующей неделе дополнительным фактором роста предложения выступит подготовка к пику налоговых выплат, который приходится на 28 августа", - указал эксперт.
Плюс к этому на рынке может сохраниться тенденция к фиксации инвесторами прибыли по длинным позициям в иностранных валютах – согласно оценкам к концу года курс юаня может составить 12,6 рубля, что не предполагает существенного потенциала роста относительно текущих уровней, отмечает Зварич.
 
РынокТоргиРОССИЯБогдан ЗваричПСБ
 
 
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