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Расчетный курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые с 13 августа - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Расчетный курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые с 13 августа
Расчетный курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые с 13 августа - 20.08.2026, ПРАЙМ
Расчетный курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые с 13 августа
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 83 рублей впервые с 13 августа, следует из данных торгов. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T13:12+0300
2026-08-20T13:14+0300
рынок
торги
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 83 рублей впервые с 13 августа, следует из данных торгов. К 12.52 мск курс доллара уменьшался на 58 копеек относительно предыдущего закрытия - до 83,12 рубля. Минутами ранее он опускался до 82,99 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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40
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рынок, торги
Рынок, Торги
13:12 20.08.2026 (обновлено: 13:14 20.08.2026)
 
Расчетный курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые с 13 августа

Расчетный курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые с 13 августа

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 83 рублей впервые с 13 августа, следует из данных торгов.
К 12.52 мск курс доллара уменьшался на 58 копеек относительно предыдущего закрытия - до 83,12 рубля. Минутами ранее он опускался до 82,99 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
 
РынокТорги
 
 
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