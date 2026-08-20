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Расчетный курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые с 13 августа

Расчетный курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые с 13 августа - 20.08.2026, ПРАЙМ

Расчетный курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые с 13 августа

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 83 рублей впервые с 13 августа, следует из данных торгов. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T13:12+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 83 рублей впервые с 13 августа, следует из данных торгов. К 12.52 мск курс доллара уменьшался на 58 копеек относительно предыдущего закрытия - до 83,12 рубля. Минутами ранее он опускался до 82,99 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

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