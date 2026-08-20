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Курс юаня на Мосбирже продолжает снижаться третью сессию подряд

Курс юаня на Мосбирже продолжает снижаться третью сессию подряд - 20.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже продолжает снижаться третью сессию подряд

Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг продолжил ощутимо снижаться, вот уже третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи и... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T21:15+0300

2026-08-20T21:15+0300

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"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг продолжил ощутимо снижаться, вот уже третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 11 копеек и составил 12,32 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,31-12,47 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,78 рубля. Рубль остается в плюсе Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг продолжил снижаться – третью сессию подряд. При этом сильное падение отмечается вторую сессию - в среду курс юаня упал сразу на 16 копеек. Рубль компенсирует потери предыдущих дней, стремясь "закрыть" разрыв на графике, когда курс юаня после закрытия 12 августа на уровне 12,3 рубля ушел сразу на уровни выше 12,35 рубля. "Помимо технической перепроданности, рубль может опираться на приближение налогового периода августа и начало трансляции в курс возросших с середины июля цен на нефть", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.49 мск повышалась на 2,1%, до 93,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 98,9 пункта. Прогнозы В текущих условиях курс попробует завершить неделю ниже 12,35-12,40 рубля за юань, но в целом риски возобновления ослабления рубля пока все же сохраняются, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Давление сезонных факторов на рубль сохраняется, говорит и Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Кроме того, геополитика не дает позитивных сигналов, что может сдерживать укрепление рубля в текущей ситуации. В конце недели ждем доллар на уровне 82-84 рубля, юань – по 12,2-12,5 рубля", - добавляет он.

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рынок, россия, сша, "бкс мир инвестиций"