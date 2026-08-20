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В Кузбассе аграрии убирают урожай рекордными темпами
В Кузбассе аграрии убирают урожай рекордными темпами - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Кузбассе аграрии убирают урожай рекордными темпами
Аграрии Кузбасса убирают урожай рекордными темпами, обмолочено уже почти 30% зерновых и зернобобовых, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T06:32+0300
2026-08-20T06:32+0300
2026-08-20T06:32+0300
сельское хозяйство
кузбасс
кемеровская область
минсельхоз
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КЕМЕРОВО, 20 авг - ПРАЙМ. Аграрии Кузбасса убирают урожай рекордными темпами, обмолочено уже почти 30% зерновых и зернобобовых, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
"Наши аграрии убирают урожай рекордными темпами. Обмолочено уже почти 30% зерновых и зернобобовых. В 2025 году на те же даты было лишь 10%. Видим отличную перспективу по урожаю - более миллиона тонн зерна, 400 тысяч тонн масличных культур, более 130 тысяч тонн картофеля", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что такой богатый урожай внесет важный вклад в укрепление продовольственной безопасности всего Кузбасса.
"Усиливаем потенциал и нашего молочного животноводства. Договорились с Минсельхозом России о выделении крупным хозяйствам, в том числе "Ваганово" и "Родная земля", кредитов на приобретение коров-нетелей. До конца года получим до 3 тысяч голов молодняка. Это поможет сделать молочные продукты доступнее для всех кузбассовцев: и малышей, и взрослых", - подытожил Середюк.
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сельское хозяйство, кузбасс, кемеровская область, минсельхоз
Сельское хозяйство, КУЗБАСС, Кемеровская область, Минсельхоз
В Кузбассе аграрии убирают урожай рекордными темпами
Середюк: аграрии Кузбасса убирают урожай рекордными темпами
КЕМЕРОВО, 20 авг - ПРАЙМ. Аграрии Кузбасса убирают урожай рекордными темпами, обмолочено уже почти 30% зерновых и зернобобовых, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
"Наши аграрии убирают урожай рекордными темпами. Обмолочено уже почти 30% зерновых и зернобобовых. В 2025 году на те же даты было лишь 10%. Видим отличную перспективу по урожаю - более миллиона тонн зерна, 400 тысяч тонн масличных культур, более 130 тысяч тонн картофеля", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что такой богатый урожай внесет важный вклад в укрепление продовольственной безопасности всего Кузбасса.
"Усиливаем потенциал и нашего молочного животноводства. Договорились с Минсельхозом России о выделении крупным хозяйствам, в том числе "Ваганово" и "Родная земля", кредитов на приобретение коров-нетелей. До конца года получим до 3 тысяч голов молодняка. Это поможет сделать молочные продукты доступнее для всех кузбассовцев: и малышей, и взрослых", - подытожил Середюк.