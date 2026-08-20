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Юрист объяснил, когда выгодно отказаться от наследства - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Юрист объяснил, когда выгодно отказаться от наследства
Юрист объяснил, когда выгодно отказаться от наследства - 20.08.2026, ПРАЙМ
Юрист объяснил, когда выгодно отказаться от наследства
В массовом сознании наследование имущества часто ассоциируется исключительно с прибавлением капитала. Однако с экономической точки зрения это не всегда так. Как | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T02:02+0300
2026-08-20T02:02+0300
эксклюзив
недвижимость
наследство
нотариус
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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. В массовом сознании наследование имущества часто ассоциируется исключительно с прибавлением капитала. Однако с экономической точки зрения это не всегда так. Как рассказал агентству "Прайм" юрист, управляющий партнер ЮК "Лекс Альянс" Артур Леер, полученное имущество может не только не принести выгоды, но и стать источником существенных и регулярных затратБазовое правило, которое необходимо усвоить: само по себе получение наследства не облагается налогом. Однако процедура его оформления сопровождается обязательными расходами, и ключевой из них – оплата услуг нотариуса."Размер нотариального тарифа строго регламентирован и привязан к стоимости имущества. Для ближайших родственников он составляет 0,3% от оценки, но не более 100 тысяч рублей; для всех прочих наследников – 0,6%, но не более 1 миллиона рублей", - говорит Леер.Юрист приводит пример: при наследовании квартиры стоимостью 8 миллионов рублей сыном умершего сумма составит 24 тысячи рублей. И это лишь федеральная часть тарифа. К ней прибавляется региональная составляющая, которая может существенно различаться в зависимости от субъекта РФ.В Москве за выдачу свидетельства о праве на наследство на недвижимость взимается фиксированная плата: на недвижимое имущество, кадастровой стоимостью свыше 50 000 рублей – 10 800 рублей. Причем эту сумму оплачивает каждый наследник, если их несколько с каждого объекта недвижимости.Помимо нотариальных платежей, существуют и другие значимые издержки. Это расходы на независимую оценку для расчета пошлины, госпошлина за регистрацию прав на недвижимость или автомобиль, а также последующие регулярные платежи: налог на имущество, транспортный налог и коммунальные услуги.Кроме того, если наследодатель имел непогашенные кредиты или ипотеку, эти обязательства переходят к наследнику, хотя и ограничены стоимостью полученного имущества.Ключевая рекомендация для наследников – провести комплексный финансовый анализ до истечения шестимесячного срока для принятия решения о наследстве. Необходимо запросить у нотариуса полный расчет затрат, выяснить наличие и размер долгов наследодателя, а также оценить перспективу перепродажи, если планируется это сделать."Для объектов недвижимости стоит помнить о минимальном трехлетнем сроке владения для освобождения от НДФЛ при продаже. Взвешенный подход поможет избежать ситуации, когда наследство становится не активом, а бременем", - заключает Леер.
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эксклюзив, недвижимость, наследство, нотариус
Эксклюзив, Недвижимость, наследство, нотариус
02:02 20.08.2026
 
Юрист объяснил, когда выгодно отказаться от наследства

Леер советует узнать полную стоимость затрат и сведения о долгах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Нотариус"
Вывеска Нотариус - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. В массовом сознании наследование имущества часто ассоциируется исключительно с прибавлением капитала. Однако с экономической точки зрения это не всегда так. Как рассказал агентству "Прайм" юрист, управляющий партнер ЮК "Лекс Альянс" Артур Леер, полученное имущество может не только не принести выгоды, но и стать источником существенных и регулярных затрат
Базовое правило, которое необходимо усвоить: само по себе получение наследства не облагается налогом. Однако процедура его оформления сопровождается обязательными расходами, и ключевой из них – оплата услуг нотариуса.
"Размер нотариального тарифа строго регламентирован и привязан к стоимости имущества. Для ближайших родственников он составляет 0,3% от оценки, но не более 100 тысяч рублей; для всех прочих наследников – 0,6%, но не более 1 миллиона рублей", - говорит Леер.
Юрист приводит пример: при наследовании квартиры стоимостью 8 миллионов рублей сыном умершего сумма составит 24 тысячи рублей. И это лишь федеральная часть тарифа. К ней прибавляется региональная составляющая, которая может существенно различаться в зависимости от субъекта РФ.
В Москве за выдачу свидетельства о праве на наследство на недвижимость взимается фиксированная плата: на недвижимое имущество, кадастровой стоимостью свыше 50 000 рублей – 10 800 рублей. Причем эту сумму оплачивает каждый наследник, если их несколько с каждого объекта недвижимости.
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Помимо нотариальных платежей, существуют и другие значимые издержки. Это расходы на независимую оценку для расчета пошлины, госпошлина за регистрацию прав на недвижимость или автомобиль, а также последующие регулярные платежи: налог на имущество, транспортный налог и коммунальные услуги.
Кроме того, если наследодатель имел непогашенные кредиты или ипотеку, эти обязательства переходят к наследнику, хотя и ограничены стоимостью полученного имущества.
Ключевая рекомендация для наследников – провести комплексный финансовый анализ до истечения шестимесячного срока для принятия решения о наследстве. Необходимо запросить у нотариуса полный расчет затрат, выяснить наличие и размер долгов наследодателя, а также оценить перспективу перепродажи, если планируется это сделать.
"Для объектов недвижимости стоит помнить о минимальном трехлетнем сроке владения для освобождения от НДФЛ при продаже. Взвешенный подход поможет избежать ситуации, когда наследство становится не активом, а бременем", - заключает Леер.
 
ЭксклюзивНедвижимостьнаследствонотариус
 
 
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