https://1prime.ru/20260820/leer-872374455.html

Юрист объяснил, когда выгодно отказаться от наследства

Юрист объяснил, когда выгодно отказаться от наследства - 20.08.2026, ПРАЙМ

Юрист объяснил, когда выгодно отказаться от наследства

В массовом сознании наследование имущества часто ассоциируется исключительно с прибавлением капитала. Однако с экономической точки зрения это не всегда так. Как | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T02:02+0300

2026-08-20T02:02+0300

2026-08-20T02:02+0300

эксклюзив

недвижимость

наследство

нотариус

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864108575_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_6234f74a2d49ea59e1b6af2c0a73372f.jpg

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. В массовом сознании наследование имущества часто ассоциируется исключительно с прибавлением капитала. Однако с экономической точки зрения это не всегда так. Как рассказал агентству "Прайм" юрист, управляющий партнер ЮК "Лекс Альянс" Артур Леер, полученное имущество может не только не принести выгоды, но и стать источником существенных и регулярных затратБазовое правило, которое необходимо усвоить: само по себе получение наследства не облагается налогом. Однако процедура его оформления сопровождается обязательными расходами, и ключевой из них – оплата услуг нотариуса."Размер нотариального тарифа строго регламентирован и привязан к стоимости имущества. Для ближайших родственников он составляет 0,3% от оценки, но не более 100 тысяч рублей; для всех прочих наследников – 0,6%, но не более 1 миллиона рублей", - говорит Леер.Юрист приводит пример: при наследовании квартиры стоимостью 8 миллионов рублей сыном умершего сумма составит 24 тысячи рублей. И это лишь федеральная часть тарифа. К ней прибавляется региональная составляющая, которая может существенно различаться в зависимости от субъекта РФ.В Москве за выдачу свидетельства о праве на наследство на недвижимость взимается фиксированная плата: на недвижимое имущество, кадастровой стоимостью свыше 50 000 рублей – 10 800 рублей. Причем эту сумму оплачивает каждый наследник, если их несколько с каждого объекта недвижимости.Помимо нотариальных платежей, существуют и другие значимые издержки. Это расходы на независимую оценку для расчета пошлины, госпошлина за регистрацию прав на недвижимость или автомобиль, а также последующие регулярные платежи: налог на имущество, транспортный налог и коммунальные услуги.Кроме того, если наследодатель имел непогашенные кредиты или ипотеку, эти обязательства переходят к наследнику, хотя и ограничены стоимостью полученного имущества.Ключевая рекомендация для наследников – провести комплексный финансовый анализ до истечения шестимесячного срока для принятия решения о наследстве. Необходимо запросить у нотариуса полный расчет затрат, выяснить наличие и размер долгов наследодателя, а также оценить перспективу перепродажи, если планируется это сделать."Для объектов недвижимости стоит помнить о минимальном трехлетнем сроке владения для освобождения от НДФЛ при продаже. Взвешенный подход поможет избежать ситуации, когда наследство становится не активом, а бременем", - заключает Леер.

https://1prime.ru/20260804/nasledstvo-872001539.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, недвижимость, наследство, нотариус