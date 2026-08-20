Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Лондоне оценили ущербе от аномальной жары - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/london-872544288.html
В Лондоне оценили ущербе от аномальной жары
В Лондоне оценили ущербе от аномальной жары - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Лондоне оценили ущербе от аномальной жары
Снижение производительности из-за аномальной жары обходится Лондону в 781 миллион долларов в год, сообщил городской совет британской столицы. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T12:54+0300
2026-08-20T12:54+0300
мировая экономика
лондон
англия
европа
жара
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/14/872542116_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1b57a69314ff44e9e54433ce71deaa92.jpg
ЛОНДОН, 20 авг – ПРАЙМ. Снижение производительности из-за аномальной жары обходится Лондону в 781 миллион долларов в год, сообщил городской совет британской столицы. "Высокие температуры уже обходятся столице в 577 миллионов фунтов стерлингов (около 781 миллионов долларов – ред.) в год из-за потери производительности труда", - говорится в отчете ведомства Heat Ready London. В докладе говорится, что ущерб, связанный с изменением климата, может обойтись Лондону в сумму до 36 миллиардов фунтов стерлингов в год к 2050-м годам. Это около 3% объема экономики столицы. "Это включает в себя потерю рабочего времени и снижение производительности, усиление нагрузки на здравоохранение и службы экстренной помощи, сбои в работе предприятий и повреждение жизненно важной инфраструктуры", - говорится в отчете. Публикация документа последовала за очередным летом с рекордно высокой температурой, говорится в тексте. В мае, июне и августе в Лондоне были побиты температурные рекорды, в середине августа началась уже пятая волна жары в 2026 году. По предварительным оценкам, только в мае и июне 2026 года в Англии произошло 2877 смертей, связанных с жарой, сообщило ведомство. Минувший июль стал в стране самым засушливым за 190 лет. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В Великобритании температура воздуха в некоторых районах поднималась до 38 градусов Цельсия.
лондон
англия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/14/872542116_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_7bff4ad4dc92bd00a7eb20a275f5b84f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, лондон, англия, европа, жара
Мировая экономика, ЛОНДОН, Англия, ЕВРОПА, жара
12:54 20.08.2026
 
В Лондоне оценили ущербе от аномальной жары

Снижение производительности из-за жары обходится Лондону в 781 миллион долларов в год

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЛОНДОН, 20 авг – ПРАЙМ. Снижение производительности из-за аномальной жары обходится Лондону в 781 миллион долларов в год, сообщил городской совет британской столицы.
"Высокие температуры уже обходятся столице в 577 миллионов фунтов стерлингов (около 781 миллионов долларов – ред.) в год из-за потери производительности труда", - говорится в отчете ведомства Heat Ready London.
В докладе говорится, что ущерб, связанный с изменением климата, может обойтись Лондону в сумму до 36 миллиардов фунтов стерлингов в год к 2050-м годам. Это около 3% объема экономики столицы.
"Это включает в себя потерю рабочего времени и снижение производительности, усиление нагрузки на здравоохранение и службы экстренной помощи, сбои в работе предприятий и повреждение жизненно важной инфраструктуры", - говорится в отчете.
Публикация документа последовала за очередным летом с рекордно высокой температурой, говорится в тексте. В мае, июне и августе в Лондоне были побиты температурные рекорды, в середине августа началась уже пятая волна жары в 2026 году. По предварительным оценкам, только в мае и июне 2026 года в Англии произошло 2877 смертей, связанных с жарой, сообщило ведомство.
Минувший июль стал в стране самым засушливым за 190 лет. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В Великобритании температура воздуха в некоторых районах поднималась до 38 градусов Цельсия.
 
Мировая экономикаЛОНДОНАнглияЕВРОПАжара
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала