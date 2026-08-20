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В Лондоне оценили ущербе от аномальной жары
В Лондоне оценили ущербе от аномальной жары - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Лондоне оценили ущербе от аномальной жары
Снижение производительности из-за аномальной жары обходится Лондону в 781 миллион долларов в год, сообщил городской совет британской столицы. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T12:54+0300
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ЛОНДОН, 20 авг – ПРАЙМ. Снижение производительности из-за аномальной жары обходится Лондону в 781 миллион долларов в год, сообщил городской совет британской столицы. "Высокие температуры уже обходятся столице в 577 миллионов фунтов стерлингов (около 781 миллионов долларов – ред.) в год из-за потери производительности труда", - говорится в отчете ведомства Heat Ready London. В докладе говорится, что ущерб, связанный с изменением климата, может обойтись Лондону в сумму до 36 миллиардов фунтов стерлингов в год к 2050-м годам. Это около 3% объема экономики столицы. "Это включает в себя потерю рабочего времени и снижение производительности, усиление нагрузки на здравоохранение и службы экстренной помощи, сбои в работе предприятий и повреждение жизненно важной инфраструктуры", - говорится в отчете. Публикация документа последовала за очередным летом с рекордно высокой температурой, говорится в тексте. В мае, июне и августе в Лондоне были побиты температурные рекорды, в середине августа началась уже пятая волна жары в 2026 году. По предварительным оценкам, только в мае и июне 2026 года в Англии произошло 2877 смертей, связанных с жарой, сообщило ведомство. Минувший июль стал в стране самым засушливым за 190 лет. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В Великобритании температура воздуха в некоторых районах поднималась до 38 градусов Цельсия.
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мировая экономика, лондон, англия, европа, жара
Мировая экономика, ЛОНДОН, Англия, ЕВРОПА, жара
В Лондоне оценили ущербе от аномальной жары
Снижение производительности из-за жары обходится Лондону в 781 миллион долларов в год
ЛОНДОН, 20 авг – ПРАЙМ. Снижение производительности из-за аномальной жары обходится Лондону в 781 миллион долларов в год, сообщил городской совет британской столицы.
"Высокие температуры уже обходятся столице в 577 миллионов фунтов стерлингов (около 781 миллионов долларов – ред.) в год из-за потери производительности труда", - говорится в отчете ведомства Heat Ready London.
В докладе говорится, что ущерб, связанный с изменением климата, может обойтись Лондону в сумму до 36 миллиардов фунтов стерлингов в год к 2050-м годам. Это около 3% объема экономики столицы.
"Это включает в себя потерю рабочего времени и снижение производительности, усиление нагрузки на здравоохранение и службы экстренной помощи, сбои в работе предприятий и повреждение жизненно важной инфраструктуры", - говорится в отчете.
Публикация документа последовала за очередным летом с рекордно высокой температурой, говорится в тексте. В мае, июне и августе в Лондоне были побиты температурные рекорды, в середине августа началась уже пятая волна жары в 2026 году. По предварительным оценкам, только в мае и июне 2026 года в Англии произошло 2877 смертей, связанных с жарой, сообщило ведомство.
Минувший июль стал в стране самым засушливым за 190 лет. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В Великобритании температура воздуха в некоторых районах поднималась до 38 градусов Цельсия.