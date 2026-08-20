https://1prime.ru/20260820/london-872544288.html

В Лондоне оценили ущербе от аномальной жары

В Лондоне оценили ущербе от аномальной жары - 20.08.2026, ПРАЙМ

В Лондоне оценили ущербе от аномальной жары

Снижение производительности из-за аномальной жары обходится Лондону в 781 миллион долларов в год, сообщил городской совет британской столицы. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T12:54+0300

2026-08-20T12:54+0300

2026-08-20T12:54+0300

мировая экономика

лондон

англия

европа

жара

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/14/872542116_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1b57a69314ff44e9e54433ce71deaa92.jpg

ЛОНДОН, 20 авг – ПРАЙМ. Снижение производительности из-за аномальной жары обходится Лондону в 781 миллион долларов в год, сообщил городской совет британской столицы. "Высокие температуры уже обходятся столице в 577 миллионов фунтов стерлингов (около 781 миллионов долларов – ред.) в год из-за потери производительности труда", - говорится в отчете ведомства Heat Ready London. В докладе говорится, что ущерб, связанный с изменением климата, может обойтись Лондону в сумму до 36 миллиардов фунтов стерлингов в год к 2050-м годам. Это около 3% объема экономики столицы. "Это включает в себя потерю рабочего времени и снижение производительности, усиление нагрузки на здравоохранение и службы экстренной помощи, сбои в работе предприятий и повреждение жизненно важной инфраструктуры", - говорится в отчете. Публикация документа последовала за очередным летом с рекордно высокой температурой, говорится в тексте. В мае, июне и августе в Лондоне были побиты температурные рекорды, в середине августа началась уже пятая волна жары в 2026 году. По предварительным оценкам, только в мае и июне 2026 года в Англии произошло 2877 смертей, связанных с жарой, сообщило ведомство. Минувший июль стал в стране самым засушливым за 190 лет. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В Великобритании температура воздуха в некоторых районах поднималась до 38 градусов Цельсия.

лондон

англия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, лондон, англия, европа, жара