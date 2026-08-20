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Токаев провел заседание Совбеза Казахстана

Токаев провел заседание Совбеза Казахстана - 20.08.2026, ПРАЙМ

Токаев провел заседание Совбеза Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание совета безопасности, на котором обсудили развитие отрасли критически важных ресурсов, включая редкие и | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T13:49+0300

2026-08-20T13:49+0300

2026-08-20T13:49+0300

промышленность

мировая экономика

казахстан

средняя азия

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание совета безопасности, на котором обсудили развитие отрасли критически важных ресурсов, включая редкие и редкоземельные металлы, сообщает пресс-служба главы государства. "Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности по вопросам развития отрасли критических материалов, в том числе редких и редкоземельных металлов", - говорится в сообщении президентской пресс-службы. Глава Казахстана подчеркнул лидирующее положение республики в Средней Азии по ресурсному и производственному потенциалу и отметил необходимость его использования в интересах государства. "Нынешняя ситуация в мире создает выгодные, можно сказать, уникальные условия для тех, кто обладает запасами", - приводятся в сообщении слова Токаева. Президент также обратил внимание на усиливающуюся в мире конкуренцию за доступ к критическим материалам, подчеркнув необходимость для Казахстана эффективно использовать свой ресурсный и промышленный потенциал и развивать собственные производственные цепочки. Сообщается, что по итогам заседания Токаев поручил правительству и профильным государственным органам активизировать геологоразведку и переработку, укрепить кадровую и лабораторную базу и устранить административные барьеры.

казахстан

средняя азия

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промышленность, мировая экономика, казахстан, средняя азия, касым-жомарт токаев