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Визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС перенесен на более поздний срок
Визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС перенесен на более поздний срок - 20.08.2026, ПРАЙМ
Визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС перенесен на более поздний срок
Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС перенесен на более поздний срок, сообщил директор... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T16:50+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС перенесен на более поздний срок, сообщил директор атомной станции Юрий Черничук. "По той информации которая есть у меня, визит перенесен на более поздний срок, даты его пока не называлась, по крайней мере, неизвестны мне", - сказал Черничук ИС "Вести". Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.
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УКРАИНА, Энергодар, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, МИД РФ
Визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС перенесен на более поздний срок
Директор Запорожской АЭС Черничук: визит главы МАГАТЭ Гросси на станцию перенесен