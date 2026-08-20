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Визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС перенесен на более поздний срок - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС перенесен на более поздний срок
Визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС перенесен на более поздний срок - 20.08.2026, ПРАЙМ
Визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС перенесен на более поздний срок
Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС перенесен на более поздний срок, сообщил директор... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T16:50+0300
2026-08-20T16:50+0300
украина
энергодар
рафаэль гросси
мария захарова
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС перенесен на более поздний срок, сообщил директор атомной станции Юрий Черничук. "По той информации которая есть у меня, визит перенесен на более поздний срок, даты его пока не называлась, по крайней мере, неизвестны мне", - сказал Черничук ИС "Вести". Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.
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украина, энергодар, рафаэль гросси, мария захарова, магатэ, запорожская аэс, мид рф
УКРАИНА, Энергодар, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, МИД РФ
16:50 20.08.2026
 
Визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС перенесен на более поздний срок

Директор Запорожской АЭС Черничук: визит главы МАГАТЭ Гросси на станцию перенесен

CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA / 1672nd BOG Press ConferenceГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA / 1672nd BOG Press Conference
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС перенесен на более поздний срок, сообщил директор атомной станции Юрий Черничук.
"По той информации которая есть у меня, визит перенесен на более поздний срок, даты его пока не называлась, по крайней мере, неизвестны мне", - сказал Черничук ИС "Вести".
Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.
 
УКРАИНАЭнергодарРафаэль ГроссиМария ЗахароваМАГАТЭЗапорожская АЭСМИД РФ
 
 
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