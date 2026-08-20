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Маск может потратить до 200 миллионов долларов на поддержку республиканцев
Маск может потратить до 200 миллионов долларов на поддержку республиканцев - 20.08.2026, ПРАЙМ
Маск может потратить до 200 миллионов долларов на поддержку республиканцев
Американский миллиардер Илон Маск может потратить до 200 миллионов долларов на поддержку республиканских кандидатов в промежуточных выборах в США, пишет портал... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T13:46+0300
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ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск может потратить до 200 миллионов долларов на поддержку республиканских кандидатов в промежуточных выборах в США, пишет портал Wired со ссылкой на чиновников администрации. "Илон Маск планирует потратить крупную сумму на поддержку республиканцев на промежуточных выборах в ноябре этого года. Точная сумма может измениться, но, по мнению представителей администрации, Маск потратит от 100 до 200 миллионов долларов", - пишет портал. Основной статьей расходов, как ожидается, станет обеспечение явки избирателей в ключевых штатах, таких как Техас. В 2026 году промежуточные выборы в конгресс по традиции пройдут в первый вторник ноября - 3 ноября. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над палатой представителей. Возможную потерю большинства в палате эксперты связывают с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также с ростом цен.
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мировая экономика, сша, техас, иран
Мировая экономика, США, ТЕХАС, ИРАН
Маск может потратить до 200 миллионов долларов на поддержку республиканцев
Wired: Маск может потратить до 200 миллионов долларов на промежуточные выборы в США
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск может потратить до 200 миллионов долларов на поддержку республиканских кандидатов в промежуточных выборах в США, пишет портал Wired со ссылкой на чиновников администрации.
"Илон Маск планирует потратить крупную сумму на поддержку республиканцев на промежуточных выборах в ноябре этого года. Точная сумма может измениться, но, по мнению представителей администрации, Маск потратит от 100 до 200 миллионов долларов", - пишет портал.
Основной статьей расходов, как ожидается, станет обеспечение явки избирателей в ключевых штатах, таких как Техас
.
В 2026 году промежуточные выборы в конгресс по традиции пройдут в первый вторник ноября - 3 ноября. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над палатой представителей. Возможную потерю большинства в палате эксперты связывают с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана
, а также с ростом цен.