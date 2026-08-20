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Расходы американцев на медстрахование в 2027 году могут вырасти - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Расходы американцев на медстрахование в 2027 году могут вырасти
Расходы американцев на медстрахование в 2027 году могут вырасти - 20.08.2026, ПРАЙМ
Расходы американцев на медстрахование в 2027 году могут вырасти
Расходы работающих американцев на медицинское страхование в 2027 году могут показать самый высокий рост более чем за 20 лет, сообщает Wall Street Journal со... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:51+0300
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ВАШИНГТОН, 20 авг — ПРАЙМ. Расходы работающих американцев на медицинское страхование в 2027 году могут показать самый высокий рост более чем за 20 лет, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на данные консалтинговых компаний. "Американские работодатели ожидают, что их расходы на здравоохранение вырастут на 11,1%... Это будет самый резкий рост более чем за 20 лет", - пишет издание со ссылкой на прогноз от компании WTW. Как поясняет газета, работодатели оплачивают основную часть медицинской страховки сотрудников, однако работники также вносят свою долю. Поэтому при росте стоимости страховых планов больше денег, как правило, начинают удерживать и из зарплат сотрудников. Однако американцы уже стали платить за медицину больше. По данным другой консалтинговой компании Aon, в 2026 году работник со страховкой от работодателя в среднем потратил на медицинское обслуживание 5297 долларов - на 388 долларов больше, чем годом ранее. Среди причин роста расходов газета называет дорогостоящее лечение рака, увеличение числа обращений за медицинской помощью и популярность препаратов GLP-1 для лечения диабета и снижения веса. Кроме того, WSJ отмечает, что расходы американцев на медицинские услуги в последнее время растут быстрее их доходов.
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мировая экономика, wsj
Мировая экономика, WSJ
17:51 20.08.2026
 
Расходы американцев на медстрахование в 2027 году могут вырасти

WSJ: расходы работающих американцев на медстрахование в 2027 году могут вырасти на 11%

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ВАШИНГТОН, 20 авг — ПРАЙМ. Расходы работающих американцев на медицинское страхование в 2027 году могут показать самый высокий рост более чем за 20 лет, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на данные консалтинговых компаний.
"Американские работодатели ожидают, что их расходы на здравоохранение вырастут на 11,1%... Это будет самый резкий рост более чем за 20 лет", - пишет издание со ссылкой на прогноз от компании WTW.
Как поясняет газета, работодатели оплачивают основную часть медицинской страховки сотрудников, однако работники также вносят свою долю. Поэтому при росте стоимости страховых планов больше денег, как правило, начинают удерживать и из зарплат сотрудников.
Однако американцы уже стали платить за медицину больше. По данным другой консалтинговой компании Aon, в 2026 году работник со страховкой от работодателя в среднем потратил на медицинское обслуживание 5297 долларов - на 388 долларов больше, чем годом ранее.
Среди причин роста расходов газета называет дорогостоящее лечение рака, увеличение числа обращений за медицинской помощью и популярность препаратов GLP-1 для лечения диабета и снижения веса.
Кроме того, WSJ отмечает, что расходы американцев на медицинские услуги в последнее время растут быстрее их доходов.
 
Мировая экономикаWSJ
 
 
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