https://1prime.ru/20260820/minpromtorg--872559258.html

Минпромторг потребовал от НПО "Промышленный капитал" 955 миллионов рублей

Минпромторг потребовал от НПО "Промышленный капитал" 955 миллионов рублей - 20.08.2026, ПРАЙМ

Минпромторг потребовал от НПО "Промышленный капитал" 955 миллионов рублей

Министерство промышленности и торговли России направило в арбитражный суд Москвы иск, в котором требует взыскать почти 955 миллионов рублей со столичного ООО... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T17:58+0300

2026-08-20T17:58+0300

2026-08-20T17:58+0300

бизнес

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России направило в арбитражный суд Москвы иск, в котором требует взыскать почти 955 миллионов рублей со столичного ООО "НПО "Промышленный капитал", говорится в материалах, изученных РИА Новости. Исковое заявление поступило в суд 5 августа. В нем заявлены требования о взыскании с ответчика более 620 миллионов рублей суммы субсидии и более 334 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. К рассмотрению дела суд приступит в конце сентября. По данным сервиса "БИР-Аналитик", учредителем НПО "Промышленный капитал" является Дмитрий Прудников. Он же – единственный участник нижегородского ООО "Прано Групп". Нижегородский районный суд в 2024 году сообщал, что арестован учредитель "Прано Групп" Прудников, подозреваемый в мошенничестве в размере более 209 миллионов рублей при реализации проекта по развитию технопарка.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, россия