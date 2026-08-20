https://1prime.ru/20260820/minpromtorg--872559258.html
Минпромторг потребовал от НПО "Промышленный капитал" 955 миллионов рублей
Минпромторг потребовал от НПО "Промышленный капитал" 955 миллионов рублей - 20.08.2026, ПРАЙМ
Минпромторг потребовал от НПО "Промышленный капитал" 955 миллионов рублей
Министерство промышленности и торговли России направило в арбитражный суд Москвы иск, в котором требует взыскать почти 955 миллионов рублей со столичного ООО... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:58+0300
2026-08-20T17:58+0300
2026-08-20T17:58+0300
бизнес
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России направило в арбитражный суд Москвы иск, в котором требует взыскать почти 955 миллионов рублей со столичного ООО "НПО "Промышленный капитал", говорится в материалах, изученных РИА Новости. Исковое заявление поступило в суд 5 августа. В нем заявлены требования о взыскании с ответчика более 620 миллионов рублей суммы субсидии и более 334 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. К рассмотрению дела суд приступит в конце сентября. По данным сервиса "БИР-Аналитик", учредителем НПО "Промышленный капитал" является Дмитрий Прудников. Он же – единственный участник нижегородского ООО "Прано Групп". Нижегородский районный суд в 2024 году сообщал, что арестован учредитель "Прано Групп" Прудников, подозреваемый в мошенничестве в размере более 209 миллионов рублей при реализации проекта по развитию технопарка.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_8eba7f47d78a2daa70fabbcff4dd5955.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, россия
Минпромторг потребовал от НПО "Промышленный капитал" 955 миллионов рублей
Минпромторг требует от НПО "Промышленный капитал" почти 955 миллионов рублей
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России направило в арбитражный суд Москвы иск, в котором требует взыскать почти 955 миллионов рублей со столичного ООО "НПО "Промышленный капитал", говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Исковое заявление поступило в суд 5 августа. В нем заявлены требования о взыскании с ответчика более 620 миллионов рублей суммы субсидии и более 334 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
К рассмотрению дела суд приступит в конце сентября.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", учредителем НПО "Промышленный капитал" является Дмитрий Прудников. Он же – единственный участник нижегородского ООО "Прано Групп".
Нижегородский районный суд в 2024 году сообщал, что арестован учредитель "Прано Групп" Прудников, подозреваемый в мошенничестве в размере более 209 миллионов рублей при реализации проекта по развитию технопарка.