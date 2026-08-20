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Минпромторг потребовал от НПО "Промышленный капитал" 955 миллионов рублей - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг потребовал от НПО "Промышленный капитал" 955 миллионов рублей
Минпромторг потребовал от НПО "Промышленный капитал" 955 миллионов рублей - 20.08.2026, ПРАЙМ
Минпромторг потребовал от НПО "Промышленный капитал" 955 миллионов рублей
Министерство промышленности и торговли России направило в арбитражный суд Москвы иск, в котором требует взыскать почти 955 миллионов рублей со столичного ООО... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:58+0300
2026-08-20T17:58+0300
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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России направило в арбитражный суд Москвы иск, в котором требует взыскать почти 955 миллионов рублей со столичного ООО "НПО "Промышленный капитал", говорится в материалах, изученных РИА Новости. Исковое заявление поступило в суд 5 августа. В нем заявлены требования о взыскании с ответчика более 620 миллионов рублей суммы субсидии и более 334 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. К рассмотрению дела суд приступит в конце сентября. По данным сервиса "БИР-Аналитик", учредителем НПО "Промышленный капитал" является Дмитрий Прудников. Он же – единственный участник нижегородского ООО "Прано Групп". Нижегородский районный суд в 2024 году сообщал, что арестован учредитель "Прано Групп" Прудников, подозреваемый в мошенничестве в размере более 209 миллионов рублей при реализации проекта по развитию технопарка.
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бизнес, финансы, россия
Бизнес, Финансы, РОССИЯ
17:58 20.08.2026
 
Минпромторг потребовал от НПО "Промышленный капитал" 955 миллионов рублей

Минпромторг требует от НПО "Промышленный капитал" почти 955 миллионов рублей

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России направило в арбитражный суд Москвы иск, в котором требует взыскать почти 955 миллионов рублей со столичного ООО "НПО "Промышленный капитал", говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Исковое заявление поступило в суд 5 августа. В нем заявлены требования о взыскании с ответчика более 620 миллионов рублей суммы субсидии и более 334 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
К рассмотрению дела суд приступит в конце сентября.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", учредителем НПО "Промышленный капитал" является Дмитрий Прудников. Он же – единственный участник нижегородского ООО "Прано Групп".
Нижегородский районный суд в 2024 году сообщал, что арестован учредитель "Прано Групп" Прудников, подозреваемый в мошенничестве в размере более 209 миллионов рублей при реализации проекта по развитию технопарка.
 
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