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Минпромторг завершил прием заявок на субсидии для ЦПЭ - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг завершил прием заявок на субсидии для ЦПЭ
Минпромторг завершил прием заявок на субсидии для ЦПЭ - 20.08.2026, ПРАЙМ
Минпромторг завершил прием заявок на субсидии для ЦПЭ
Минпромторг России завершил прием заявок субъектов страны на получение субсидий на поддержку Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) на 2026 и 2027 годы; на текущий... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T13:24+0300
2026-08-20T13:29+0300
бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России завершил прием заявок субъектов страны на получение субсидий на поддержку Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) на 2026 и 2027 годы; на текущий год подалось 58 регионов, а на будущий - 72, говорится в сообщении министерства. "Минпромторг России завершил прием заявок субъектов Российской Федерации на получение субсидии из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) на 2026 и 2027 годы", - говорится в сообщении. Статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов выразил надежду, что Центры поддержки экспорта станут "единым окном" для экспортеров в регионах и будут проводниками государственной политики в сфере экспорта. "В этом году мы приняли заявки на субсидию на текущий и будущий год. В итоге к нам на 2026 год подалось 58 регионов, а на 2027 – 72", – добавил Чекушов, чьи слова приводятся пресс-службой. В министерстве добавили, что Центры поддержки экспорта помогают предпринимателям на всех этапах экспортной сделки. В ведомстве напомнили, что с 1 апреля центры перешли под регулирование Минпромторга.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
13:24 20.08.2026 (обновлено: 13:29 20.08.2026)
 
Минпромторг завершил прием заявок на субсидии для ЦПЭ

Минпромторг завершил прием заявок на субсидии для Центров поддержки экспорта

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России завершил прием заявок субъектов страны на получение субсидий на поддержку Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) на 2026 и 2027 годы; на текущий год подалось 58 регионов, а на будущий - 72, говорится в сообщении министерства.
"Минпромторг России завершил прием заявок субъектов Российской Федерации на получение субсидии из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) на 2026 и 2027 годы", - говорится в сообщении.
Статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов выразил надежду, что Центры поддержки экспорта станут "единым окном" для экспортеров в регионах и будут проводниками государственной политики в сфере экспорта.
"В этом году мы приняли заявки на субсидию на текущий и будущий год. В итоге к нам на 2026 год подалось 58 регионов, а на 2027 – 72", – добавил Чекушов, чьи слова приводятся пресс-службой.
В министерстве добавили, что Центры поддержки экспорта помогают предпринимателям на всех этапах экспортной сделки. В ведомстве напомнили, что с 1 апреля центры перешли под регулирование Минпромторга.
 
БизнесРОССИЯМинпромторг
 
 
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