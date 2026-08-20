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Минпромторг завершил прием заявок на субсидии для ЦПЭ

Минпромторг завершил прием заявок на субсидии для ЦПЭ - 20.08.2026, ПРАЙМ

Минпромторг завершил прием заявок на субсидии для ЦПЭ

Минпромторг России завершил прием заявок субъектов страны на получение субсидий на поддержку Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) на 2026 и 2027 годы; на текущий... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T13:24+0300

2026-08-20T13:24+0300

2026-08-20T13:29+0300

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минпромторг

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России завершил прием заявок субъектов страны на получение субсидий на поддержку Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) на 2026 и 2027 годы; на текущий год подалось 58 регионов, а на будущий - 72, говорится в сообщении министерства. "Минпромторг России завершил прием заявок субъектов Российской Федерации на получение субсидии из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) на 2026 и 2027 годы", - говорится в сообщении. Статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов выразил надежду, что Центры поддержки экспорта станут "единым окном" для экспортеров в регионах и будут проводниками государственной политики в сфере экспорта. "В этом году мы приняли заявки на субсидию на текущий и будущий год. В итоге к нам на 2026 год подалось 58 регионов, а на 2027 – 72", – добавил Чекушов, чьи слова приводятся пресс-службой. В министерстве добавили, что Центры поддержки экспорта помогают предпринимателям на всех этапах экспортной сделки. В ведомстве напомнили, что с 1 апреля центры перешли под регулирование Минпромторга.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минпромторг