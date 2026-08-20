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В морском порту Корсаков на Сахалине начнут дноуглубление - 20.08.2026, ПРАЙМ
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В морском порту Корсаков на Сахалине начнут дноуглубление
В морском порту Корсаков на Сахалине начнут дноуглубление - 20.08.2026, ПРАЙМ
В морском порту Корсаков на Сахалине начнут дноуглубление
Работы по дноуглублению в морском порту Корсаков на Сахалине планируется начать в октябре текущего года, что позволит приступить к обновлению инфраструктуры... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:20+0300
2026-08-20T14:20+0300
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россия
сахалин
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Работы по дноуглублению в морском порту Корсаков на Сахалине планируется начать в октябре текущего года, что позволит приступить к обновлению инфраструктуры порта, говорится в сообщении Минтранса России. "Дноуглубительные работы в морском порту Корсаков планируется начать в октябре… Проект реализуют в три этапа: на первом строят причалы Южного пирса и оградительного мола, на втором – акваторию, на третьем – реконструируют мост и берегоукрепление", - говорится в сообщении. "Важно было синхронизировать работы с дноуглублением. Проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы, и в порт прибыл земснаряд. Он приступит к дноуглублению осенью", - добавляется там. Обновления инфраструктуры порта позволят обеспечить судозаход к "Рыбному порту" грузовых судов с увеличенной осадкой. Кроме того, реализация проекта увеличит пропускную способность Южного погрузочного района до 4 миллионов тонн грузов в год. В свою очередь для Сахалина подобный инфраструктурный проект создаст новые рабочие места, привлечет инвестиции и повысит транспортную доступность. "Модернизацию Корсаковского порта обсудили на встрече Андрей Никитин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Это ключевой для региона объект: через порт проходит основной объем контейнерных грузов с материка, грузопассажирская линия связывает Сахалин с Курильскими островами", - отметили в Минтрансе.
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бизнес, россия, сахалин, главгосэкспертиза
Бизнес, РОССИЯ, Сахалин, Главгосэкспертиза
14:20 20.08.2026
 
В морском порту Корсаков на Сахалине начнут дноуглубление

Минтранс: дноуглубление в порту Корсаков на Сахалине начнется осенью

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкморской торговый порт
морской торговый порт - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Работы по дноуглублению в морском порту Корсаков на Сахалине планируется начать в октябре текущего года, что позволит приступить к обновлению инфраструктуры порта, говорится в сообщении Минтранса России.
"Дноуглубительные работы в морском порту Корсаков планируется начать в октябре… Проект реализуют в три этапа: на первом строят причалы Южного пирса и оградительного мола, на втором – акваторию, на третьем – реконструируют мост и берегоукрепление", - говорится в сообщении.
"Важно было синхронизировать работы с дноуглублением. Проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы, и в порт прибыл земснаряд. Он приступит к дноуглублению осенью", - добавляется там.
Обновления инфраструктуры порта позволят обеспечить судозаход к "Рыбному порту" грузовых судов с увеличенной осадкой. Кроме того, реализация проекта увеличит пропускную способность Южного погрузочного района до 4 миллионов тонн грузов в год.
В свою очередь для Сахалина подобный инфраструктурный проект создаст новые рабочие места, привлечет инвестиции и повысит транспортную доступность.
"Модернизацию Корсаковского порта обсудили на встрече Андрей Никитин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Это ключевой для региона объект: через порт проходит основной объем контейнерных грузов с материка, грузопассажирская линия связывает Сахалин с Курильскими островами", - отметили в Минтрансе.
 
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