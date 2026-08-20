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Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра

Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра - 20.08.2026, ПРАЙМ

Минтранс предложил обновить правила проведения техосмотра

Министерство транспорта России предложило обновить правила проведения техосмотра транспортных средств, они могут вступить в силу с 1 марта 2027 года, следует из | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T15:50+0300

2026-08-20T15:50+0300

2026-08-20T15:50+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Министерство транспорта России предложило обновить правила проведения техосмотра транспортных средств, они могут вступить в силу с 1 марта 2027 года, следует из проекта постановления правительства. Так, организация, проводящая техосмотр, сможет проверить автомобиль в специальном реестре на наличие разрешения на работу в такси. В случае нахождения автомобиля в этом реестре, техосмотр будет действовать более короткий срок (шесть месяцев, если автомобиль старше пяти лет и 12 месяцев - если младше). Кроме того, в проекте постановления указывается, что перед началом проведения техосмотра оператор проверяет не только VIN-номер автомобиля, как это было раньше, но также и госномер, марку и модель машины. В случае обнаружения несоответствия документам, оператор отказывает в оказании услуг. При этом основные параметры техосмотра, включая его продолжительность для различных категорий транспортных средств остаются неизменными.

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