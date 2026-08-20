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Мирзиеев подписал закон о международном центре цифровых технологий

Мирзиеев подписал закон о международном центре цифровых технологий - 20.08.2026, ПРАЙМ

Мирзиеев подписал закон о международном центре цифровых технологий

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал конституционный закон о международном центре цифровых технологий, предусматривающий налоговые и таможенные льготы | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T12:14+0300

2026-08-20T12:14+0300

2026-08-20T12:20+0300

мировая экономика

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англия

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ТАШКЕНТ, 20 авг – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал конституционный закон о международном центре цифровых технологий, предусматривающий налоговые и таможенные льготы для его участников до 2100 года, сообщает пресс-служба министерства цифровых технологий республики. Закон был принят законодательной (нижней) платой парламента страны, одобрен сенатом в июле. "Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев подписал конституционный закон "О Международном центре цифровых технологий", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства. В соответствии с законом на территории центра будет создан специальный правовой режим по упрощению процедур регистрации, лицензирования и ведения предпринимательской деятельности. Иностранным работникам центра въездные визы будут выдаваться на срок до трех лет. Также на территории центра внедряется гибкий налоговый и таможенный режим, в том числе освобождение отдельных видов деятельности от налогов до 2100 года, введение упрощенного порядка ввоза оборудования, технологий и материалов. Деятельность центра будет регулироваться специальным законодательством, основанным на конституции Узбекистана, а также нормативно-правовыми актами, основанными на элементах общего права Англии и Уэльса и стандартах ведущих международных финансовых центров. По данным министерства цифровых технологий Узбекистана, к 2030 году в центр планируется привлечь до 1 тысячи международных компаний, создать более 300 тысяч рабочих мест и довести экспорт IT-услуг до 5 миллиардов долларов против около 1 миллиарда долларов по итогам 2025 года.

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мировая экономика, узбекистан, англия, уэльс, шавкат мирзиеев