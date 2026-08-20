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Правительство сохранило положительную динамику в экономике, заявил Мишустин - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Правительство сохранило положительную динамику в экономике, заявил Мишустин
Правительство сохранило положительную динамику в экономике, заявил Мишустин - 20.08.2026, ПРАЙМ
Правительство сохранило положительную динамику в экономике, заявил Мишустин
Кабмину вопреки серьезным внешним вызовам удалось сохранить положительную динамику в экономике, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T16:47+0300
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россия
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Кабмину вопреки серьезным внешним вызовам удалось сохранить положительную динамику в экономике, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вопреки серьезным внешним вызовам правительству удалось сохранить положительную экономическую динамику, обеспечив прирост валового внутреннего продукта", - сказал председатель кабмина в четверг во время заседания правительства. Он отметил, что для укрепления роста экономики необходимо запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности для вложения в промышленность, сельское хозяйство, сектор услуг, жилищное строительство. В проекты, которые ориентированы прежде всего на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни", - отметил Мишустин.
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россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
16:47 20.08.2026
 
Правительство сохранило положительную динамику в экономике, заявил Мишустин

Мишустин заявил, что правительству удалось сохранить положительную динамику в экономике

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Кабмину вопреки серьезным внешним вызовам удалось сохранить положительную динамику в экономике, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Вопреки серьезным внешним вызовам правительству удалось сохранить положительную экономическую динамику, обеспечив прирост валового внутреннего продукта", - сказал председатель кабмина в четверг во время заседания правительства.
Он отметил, что для укрепления роста экономики необходимо запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности для вложения в промышленность, сельское хозяйство, сектор услуг, жилищное строительство. В проекты, которые ориентированы прежде всего на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни", - отметил Мишустин.
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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