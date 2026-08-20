https://1prime.ru/20260820/mishustin-872554756.html
Правительство сохранило положительную динамику в экономике, заявил Мишустин
Правительство сохранило положительную динамику в экономике, заявил Мишустин - 20.08.2026, ПРАЙМ
Правительство сохранило положительную динамику в экономике, заявил Мишустин
Кабмину вопреки серьезным внешним вызовам удалось сохранить положительную динамику в экономике, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T16:47+0300
2026-08-20T16:47+0300
2026-08-20T16:47+0300
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_93de5316f0b2daece24c4ff0f750b967.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Кабмину вопреки серьезным внешним вызовам удалось сохранить положительную динамику в экономике, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вопреки серьезным внешним вызовам правительству удалось сохранить положительную экономическую динамику, обеспечив прирост валового внутреннего продукта", - сказал председатель кабмина в четверг во время заседания правительства. Он отметил, что для укрепления роста экономики необходимо запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности для вложения в промышленность, сельское хозяйство, сектор услуг, жилищное строительство. В проекты, которые ориентированы прежде всего на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни", - отметил Мишустин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_17a4fdcf04569253c32556cda6040c3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
Правительство сохранило положительную динамику в экономике, заявил Мишустин
Мишустин заявил, что правительству удалось сохранить положительную динамику в экономике