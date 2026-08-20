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Правительство сохранило положительную динамику в экономике, заявил Мишустин

Правительство сохранило положительную динамику в экономике, заявил Мишустин - 20.08.2026, ПРАЙМ

Правительство сохранило положительную динамику в экономике, заявил Мишустин

Кабмину вопреки серьезным внешним вызовам удалось сохранить положительную динамику в экономике, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T16:47+0300

2026-08-20T16:47+0300

2026-08-20T16:47+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Кабмину вопреки серьезным внешним вызовам удалось сохранить положительную динамику в экономике, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вопреки серьезным внешним вызовам правительству удалось сохранить положительную экономическую динамику, обеспечив прирост валового внутреннего продукта", - сказал председатель кабмина в четверг во время заседания правительства. Он отметил, что для укрепления роста экономики необходимо запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности для вложения в промышленность, сельское хозяйство, сектор услуг, жилищное строительство. В проекты, которые ориентированы прежде всего на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни", - отметил Мишустин.

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россия, михаил мишустин