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Мишустин рассчитывает на поддержку Госдумой переноса платежей регионов

Мишустин рассчитывает на поддержку Госдумой переноса платежей регионов - 20.08.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассчитывает на поддержку Госдумой переноса платежей регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что новый состав Госдумы поддержит инициативу о переносе платежей по кредитам для регионов. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T17:13+0300

2026-08-20T17:13+0300

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финансы

россия

михаил мишустин

госдума

единая россия

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что новый состав Госдумы поддержит инициативу о переносе платежей по кредитам для регионов. Он напомнил, что по предложению "Единой России" было принято решение перенести срок погашения бюджетных кредитов регионов - уже принят закон, благодаря которому платежи этого года перенесены на 2030 год. "Этой осенью в Госдуму будет внесен законопроект по платежам на 2027-29 годы. Они, соответственно, перейдут на 2031-33 годы. И рассчитываем, что новый состав Государственной Думы поддержит такую инициативу", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

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финансы, россия, михаил мишустин, госдума, единая россия