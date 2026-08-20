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Мишустин рассчитывает на поддержку Госдумой переноса платежей регионов - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Мишустин рассчитывает на поддержку Госдумой переноса платежей регионов
Мишустин рассчитывает на поддержку Госдумой переноса платежей регионов - 20.08.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассчитывает на поддержку Госдумой переноса платежей регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что новый состав Госдумы поддержит инициативу о переносе платежей по кредитам для регионов. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:13+0300
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финансы
россия
михаил мишустин
госдума
единая россия
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что новый состав Госдумы поддержит инициативу о переносе платежей по кредитам для регионов. Он напомнил, что по предложению "Единой России" было принято решение перенести срок погашения бюджетных кредитов регионов - уже принят закон, благодаря которому платежи этого года перенесены на 2030 год. "Этой осенью в Госдуму будет внесен законопроект по платежам на 2027-29 годы. Они, соответственно, перейдут на 2031-33 годы. И рассчитываем, что новый состав Государственной Думы поддержит такую инициативу", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
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финансы, россия, михаил мишустин, госдума, единая россия
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Госдума, Единая Россия
17:13 20.08.2026
 
Мишустин рассчитывает на поддержку Госдумой переноса платежей регионов

Мишустин рассчитывает, что новый состав Госдумы поддержит перенос платежей по кредитам

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что новый состав Госдумы поддержит инициативу о переносе платежей по кредитам для регионов.
Он напомнил, что по предложению "Единой России" было принято решение перенести срок погашения бюджетных кредитов регионов - уже принят закон, благодаря которому платежи этого года перенесены на 2030 год.
"Этой осенью в Госдуму будет внесен законопроект по платежам на 2027-29 годы. Они, соответственно, перейдут на 2031-33 годы. И рассчитываем, что новый состав Государственной Думы поддержит такую инициативу", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
 
ФинансыРОССИЯМихаил МишустинГосдумаЕдиная Россия
 
 
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