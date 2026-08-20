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Мишустин рассчитывает на поддержку Госдумой переноса платежей регионов
Мишустин рассчитывает на поддержку Госдумой переноса платежей регионов - 20.08.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассчитывает на поддержку Госдумой переноса платежей регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что новый состав Госдумы поддержит инициативу о переносе платежей по кредитам для регионов. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:13+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что новый состав Госдумы поддержит инициативу о переносе платежей по кредитам для регионов. Он напомнил, что по предложению "Единой России" было принято решение перенести срок погашения бюджетных кредитов регионов - уже принят закон, благодаря которому платежи этого года перенесены на 2030 год. "Этой осенью в Госдуму будет внесен законопроект по платежам на 2027-29 годы. Они, соответственно, перейдут на 2031-33 годы. И рассчитываем, что новый состав Государственной Думы поддержит такую инициативу", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
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финансы, россия, михаил мишустин, госдума, единая россия
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Госдума, Единая Россия
Мишустин рассчитывает на поддержку Госдумой переноса платежей регионов
Мишустин рассчитывает, что новый состав Госдумы поддержит перенос платежей по кредитам
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что новый состав Госдумы поддержит инициативу о переносе платежей по кредитам для регионов.
Он напомнил, что по предложению "Единой России" было принято решение перенести срок погашения бюджетных кредитов регионов - уже принят закон, благодаря которому платежи этого года перенесены на 2030 год.
"Этой осенью в Госдуму будет внесен законопроект по платежам на 2027-29 годы. Они, соответственно, перейдут на 2031-33 годы. И рассчитываем, что новый состав Государственной Думы поддержит такую инициативу", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.