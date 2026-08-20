Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций переходит к снижению - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/mosbirzha-872550083.html
Российский рынок акций переходит к снижению
Российский рынок акций переходит к снижению - 20.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций переходит к снижению
Российский рынок акций днем четверга переходит к снижению на фоне отсутствия позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:09+0300
2026-08-20T15:09+0300
рынок
торги
китай
владимир чернов
мосбиржа
банк россии
финам
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864720407_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_aa91e0a0eee7a34b058a1578605346b2.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем четверга переходит к снижению на фоне отсутствия позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск снижался на 1,66%, до 2136,26, пункта. В первой половине для индекс предпринимал попытки роста. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 3,02%, до 94,39 доллара за баррель. "Несмотря на продолжающееся повышение цен на нефть, рынок сдерживает отсутствие прогресса в деле урегулирования украинского конфликта… Из положительных факторов можно отметить вышедшие накануне макроданные, согласно которым в РФ третью неделю подряд была зафиксирована недельная дефляция. Однако важно подчеркнуть, что общее инфляционное давление в стране остается повышенным и будет препятствовать возможному ускорению смягчения монетарной политики Банком России", - комментирует Анна Котельникова из ФГ "Финам". Помимо этого, участники торгов анализируют отдельные корпоративные новости, в частности, вышедшую ранее в четверг отчетность "Европлана", добавила она. "Рынок получает поддержку от недельных данных Росстата по индексу потребительских цен, которые отражают дефляцию по итогам очередной недели. Тем не менее текущее ослабление инфляционного давления может иметь сезонный характер, что заставляет инвесторов с осторожностью относиться к текущим показателям инфляции. Геополитические риски также никуда не исчезли, что также оказывает давление на рыночные настроения", - согласен с Котельниковой и Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "Камаза" (+3,14%), "Инарктики" (+2,67%), "Самолета" (+1,63%), "Россетей Ленэнерго" (+1,19%), ОВК (+0,93%). "Для акций "Роснефти" главным позитивным драйвером выступает ралли в ценах на нефть, особенно на российские экспортные сорта, а также статистика экспорта в Китай, согласно которой поставки российской нефти за январь-июль увеличились на 14,9% год к году, до 66,4 миллиона тонн, а в денежном выражении выросли на 28,8% год к году", - отметил Владимир Чернов из Frededom Global. В лидерах снижения – акции "Московского кредитного банка" (-5,49%), "Сегежи" (-3,71%), "Северстали" (-3,5%), "Полюса" (-3,18%), НЛМК (-3,14%). Прогнозы Котельникова ожидает закрытия в "красной зоне". "В конечном счете баланс рисков на данном этапе выступает в пользу рыночной консолидации в диапазоне 2100-2200 пунктов по индексу Мосбиржи", - заключает Дудников.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864720407_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_1deb628f7c5cbd93cd1c8c09b6aa39df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, китай, владимир чернов, мосбиржа, банк россии, финам
Рынок, Торги, КИТАЙ, Владимир Чернов, Мосбиржа, Банк России, Финам
15:09 20.08.2026
 
Российский рынок акций переходит к снижению

Российский рынок акций снижается на фоне отсутствия позитива в геополитике

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем четверга переходит к снижению на фоне отсутствия позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.00 мск снижался на 1,66%, до 2136,26, пункта. В первой половине для индекс предпринимал попытки роста.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 3,02%, до 94,39 доллара за баррель.
"Несмотря на продолжающееся повышение цен на нефть, рынок сдерживает отсутствие прогресса в деле урегулирования украинского конфликта… Из положительных факторов можно отметить вышедшие накануне макроданные, согласно которым в РФ третью неделю подряд была зафиксирована недельная дефляция. Однако важно подчеркнуть, что общее инфляционное давление в стране остается повышенным и будет препятствовать возможному ускорению смягчения монетарной политики Банком России", - комментирует Анна Котельникова из ФГ "Финам".
Помимо этого, участники торгов анализируют отдельные корпоративные новости, в частности, вышедшую ранее в четверг отчетность "Европлана", добавила она.
"Рынок получает поддержку от недельных данных Росстата по индексу потребительских цен, которые отражают дефляцию по итогам очередной недели. Тем не менее текущее ослабление инфляционного давления может иметь сезонный характер, что заставляет инвесторов с осторожностью относиться к текущим показателям инфляции. Геополитические риски также никуда не исчезли, что также оказывает давление на рыночные настроения", - согласен с Котельниковой и Александр Дудников из компании "Цифра брокер".

Лидеры роста и снижения

В лидерах роста - акции "Камаза" (+3,14%), "Инарктики" (+2,67%), "Самолета" (+1,63%), "Россетей Ленэнерго" (+1,19%), ОВК (+0,93%).
"Для акций "Роснефти" главным позитивным драйвером выступает ралли в ценах на нефть, особенно на российские экспортные сорта, а также статистика экспорта в Китай, согласно которой поставки российской нефти за январь-июль увеличились на 14,9% год к году, до 66,4 миллиона тонн, а в денежном выражении выросли на 28,8% год к году", - отметил Владимир Чернов из Frededom Global.
В лидерах снижения – акции "Московского кредитного банка" (-5,49%), "Сегежи" (-3,71%), "Северстали" (-3,5%), "Полюса" (-3,18%), НЛМК (-3,14%).

Прогнозы

Котельникова ожидает закрытия в "красной зоне".
"В конечном счете баланс рисков на данном этапе выступает в пользу рыночной консолидации в диапазоне 2100-2200 пунктов по индексу Мосбиржи", - заключает Дудников.
 
РынокТоргиКИТАЙВладимир ЧерновМосбиржаБанк РоссииФинам
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала