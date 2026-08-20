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Российский рынок акций переходит к снижению

Российский рынок акций переходит к снижению - 20.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций переходит к снижению

Российский рынок акций днем четверга переходит к снижению на фоне отсутствия позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T15:09+0300

2026-08-20T15:09+0300

2026-08-20T15:09+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем четверга переходит к снижению на фоне отсутствия позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск снижался на 1,66%, до 2136,26, пункта. В первой половине для индекс предпринимал попытки роста. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 3,02%, до 94,39 доллара за баррель. "Несмотря на продолжающееся повышение цен на нефть, рынок сдерживает отсутствие прогресса в деле урегулирования украинского конфликта… Из положительных факторов можно отметить вышедшие накануне макроданные, согласно которым в РФ третью неделю подряд была зафиксирована недельная дефляция. Однако важно подчеркнуть, что общее инфляционное давление в стране остается повышенным и будет препятствовать возможному ускорению смягчения монетарной политики Банком России", - комментирует Анна Котельникова из ФГ "Финам". Помимо этого, участники торгов анализируют отдельные корпоративные новости, в частности, вышедшую ранее в четверг отчетность "Европлана", добавила она. "Рынок получает поддержку от недельных данных Росстата по индексу потребительских цен, которые отражают дефляцию по итогам очередной недели. Тем не менее текущее ослабление инфляционного давления может иметь сезонный характер, что заставляет инвесторов с осторожностью относиться к текущим показателям инфляции. Геополитические риски также никуда не исчезли, что также оказывает давление на рыночные настроения", - согласен с Котельниковой и Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "Камаза" (+3,14%), "Инарктики" (+2,67%), "Самолета" (+1,63%), "Россетей Ленэнерго" (+1,19%), ОВК (+0,93%). "Для акций "Роснефти" главным позитивным драйвером выступает ралли в ценах на нефть, особенно на российские экспортные сорта, а также статистика экспорта в Китай, согласно которой поставки российской нефти за январь-июль увеличились на 14,9% год к году, до 66,4 миллиона тонн, а в денежном выражении выросли на 28,8% год к году", - отметил Владимир Чернов из Frededom Global. В лидерах снижения – акции "Московского кредитного банка" (-5,49%), "Сегежи" (-3,71%), "Северстали" (-3,5%), "Полюса" (-3,18%), НЛМК (-3,14%). Прогнозы Котельникова ожидает закрытия в "красной зоне". "В конечном счете баланс рисков на данном этапе выступает в пользу рыночной консолидации в диапазоне 2100-2200 пунктов по индексу Мосбиржи", - заключает Дудников.

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рынок, торги, китай, владимир чернов, мосбиржа, банк россии, финам