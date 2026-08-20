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Курс юаня на Мосбирже продолжает инерционно снижаться - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже продолжает инерционно снижаться
Курс юаня на Мосбирже продолжает инерционно снижаться - 20.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже продолжает инерционно снижаться
Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг продолжает инерционно снижаться, переваривая обвал середины недели, следует из данных Московской биржи | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:29+0300
2026-08-20T17:30+0300
рынок
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг продолжает инерционно снижаться, переваривая обвал середины недели, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.17 мск падал на 5 копеек (-0,4%), до 12,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,34-12,47 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,46 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,23 рубля. Рубль остается в плюсе Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг продолжает снижаться – третью сессию подряд. Рубль компенсирует потери предыдущих дней в рамках коррекции. "На стороне рубля выступают высокие цены на нефть, а также скорое наступление сроков единого налогового платежа (28 августа). Кроме того, рубль сохраняет за собой статус высокодоходной валюты, пользуясь поддержкой со стороны высоких процентных ставок в экономике. C технической точки зрения, тренд на ослабление рубля находится на зрелой стадии и теряет свою силу", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,61% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,70% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.19 мск повышалась на 1,9%, до 93,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) рос на 0,03%, до 98,86 пункта. Прогнозы После значимого ослабления рубля за месяц коррекция российской валюты вверх выглядит логичной, но риски для курса рубля пока сохраняются, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Говорить о развороте в сторону устойчивого укрепления рубля преждевременно, считает Дудников из компании "Цифра брокер". "Валютные курсы пока могут перейти к консолидации в границах диапазонов 12,2-12,6 рубля за юань, 82-85 рублей за доллар и 96-99 рублей за евро", - оценивает он.
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Рынок
17:29 20.08.2026 (обновлено: 17:30 20.08.2026)
 
Курс юаня на Мосбирже продолжает инерционно снижаться

Курс юаня на Мосбирже в четверг продолжает снижаться, переваривая обвал

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг продолжает инерционно снижаться, переваривая обвал середины недели, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.17 мск падал на 5 копеек (-0,4%), до 12,38 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,34-12,47 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,46 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,23 рубля.

Рубль остается в плюсе

Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг продолжает снижаться – третью сессию подряд. Рубль компенсирует потери предыдущих дней в рамках коррекции.
"На стороне рубля выступают высокие цены на нефть, а также скорое наступление сроков единого налогового платежа (28 августа). Кроме того, рубль сохраняет за собой статус высокодоходной валюты, пользуясь поддержкой со стороны высоких процентных ставок в экономике. C технической точки зрения, тренд на ослабление рубля находится на зрелой стадии и теряет свою силу", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,61% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,70% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.19 мск повышалась на 1,9%, до 93,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) рос на 0,03%, до 98,86 пункта.

Прогнозы

После значимого ослабления рубля за месяц коррекция российской валюты вверх выглядит логичной, но риски для курса рубля пока сохраняются, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Говорить о развороте в сторону устойчивого укрепления рубля преждевременно, считает Дудников из компании "Цифра брокер".
"Валютные курсы пока могут перейти к консолидации в границах диапазонов 12,2-12,6 рубля за юань, 82-85 рублей за доллар и 96-99 рублей за евро", - оценивает он.
 
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