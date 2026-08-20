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Норвегия вышла на первое место по поставкам газа в Евросоюз

Норвегия вышла на первое место по поставкам газа в Евросоюз - 20.08.2026, ПРАЙМ

Норвегия вышла на первое место по поставкам газа в Евросоюз

Норвегия вышла на первое место по объемам поставок газа в Евросоюз, обогнав по этому показателю Соединенные Штаты, заявила в четверг представитель Еврокомиссии... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T22:55+0300

2026-08-20T22:55+0300

2026-08-20T22:55+0300

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БРЮССЕЛЬ, 20 августа – ПРАЙМ. Норвегия вышла на первое место по объемам поставок газа в Евросоюз, обогнав по этому показателю Соединенные Штаты, заявила в четверг представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова. "В основном мы получаем поставки газа из Норвегии и США, немного больше из Норвегии, чем из США", - сказала Хрцинова на брифинге. Представитель ЕК отметила, что не может перечислить норвежские и американские компании, которые поставляют газ в ЕС, поскольку это коммерческая тайна. "Мы успешно идем к обеспечению поставок газа на зиму", - добавила Хрцинова. Третье место по поставкам газа в ЕС занимает Россия с долей около 12% по всем странам сообщества. При этом, по оценке Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER), в 2024 году доля российского газа в импорте Венгрии и Словакии составляла около 70-80%, Греции - около 50-55%.

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газ, мировая экономика, норвегия, сша, венгрия, ес, ек