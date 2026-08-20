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Норвегия вышла на первое место по поставкам газа в Евросоюз - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Норвегия вышла на первое место по поставкам газа в Евросоюз
Норвегия вышла на первое место по поставкам газа в Евросоюз - 20.08.2026, ПРАЙМ
Норвегия вышла на первое место по поставкам газа в Евросоюз
Норвегия вышла на первое место по объемам поставок газа в Евросоюз, обогнав по этому показателю Соединенные Штаты, заявила в четверг представитель Еврокомиссии... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T22:55+0300
2026-08-20T22:55+0300
газ
мировая экономика
норвегия
сша
венгрия
ес
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БРЮССЕЛЬ, 20 августа – ПРАЙМ. Норвегия вышла на первое место по объемам поставок газа в Евросоюз, обогнав по этому показателю Соединенные Штаты, заявила в четверг представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова. "В основном мы получаем поставки газа из Норвегии и США, немного больше из Норвегии, чем из США", - сказала Хрцинова на брифинге. Представитель ЕК отметила, что не может перечислить норвежские и американские компании, которые поставляют газ в ЕС, поскольку это коммерческая тайна. "Мы успешно идем к обеспечению поставок газа на зиму", - добавила Хрцинова. Третье место по поставкам газа в ЕС занимает Россия с долей около 12% по всем странам сообщества. При этом, по оценке Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER), в 2024 году доля российского газа в импорте Венгрии и Словакии составляла около 70-80%, Греции - около 50-55%.
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газ, мировая экономика, норвегия, сша, венгрия, ес, ек
Газ, Мировая экономика, НОРВЕГИЯ, США, ВЕНГРИЯ, ЕС, ЕК
22:55 20.08.2026
 
Норвегия вышла на первое место по поставкам газа в Евросоюз

ЕК: Норвегия вышла на первое место по объемам поставок газа в Евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 20 августа – ПРАЙМ. Норвегия вышла на первое место по объемам поставок газа в Евросоюз, обогнав по этому показателю Соединенные Штаты, заявила в четверг представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова.
"В основном мы получаем поставки газа из Норвегии и США, немного больше из Норвегии, чем из США", - сказала Хрцинова на брифинге.
Представитель ЕК отметила, что не может перечислить норвежские и американские компании, которые поставляют газ в ЕС, поскольку это коммерческая тайна.
"Мы успешно идем к обеспечению поставок газа на зиму", - добавила Хрцинова.
Третье место по поставкам газа в ЕС занимает Россия с долей около 12% по всем странам сообщества.
При этом, по оценке Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER), в 2024 году доля российского газа в импорте Венгрии и Словакии составляла около 70-80%, Греции - около 50-55%.
 
ГазМировая экономикаНОРВЕГИЯСШАВЕНГРИЯЕСЕК
 
 
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