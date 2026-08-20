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Продажи новостроек в Москве за семь месяцев сократились на 33%
Продажи новостроек в Москве за семь месяцев сократились на 33% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Продажи новостроек в Москве за семь месяцев сократились на 33%
Продажи первичного жилья в Москве в январе-июле 2026 года упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33% – до 29,7 тысячи договоров долевого... | 20.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-июле 2026 года упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33% – до 29,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости ведомство за семь месяцев зарегистрировало 45,7 тысячи ДДУ, что на 30% меньше результата аналогичного периода прошлого года. В июле продажи жилья в новостройках в Москве сократились на 32% - до 4,4 тысячи ДДУ. С учетом нежилых объектов они уменьшились на 29% - до 6,8 тысячи ДДУ, указывается в сообщении. Ранее столичный Росреестр подсчитал, что продажи вторичного жилья в Москве за семь месяцев 2026 года выросли на 4% - до 78,6 тысячи сделок.
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Продажи новостроек в Москве за семь месяцев сократились на 33%
Росреестр: продажи первичного жилья в Москве в январе-июле упали на 33%
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-июле 2026 года упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33% – до 29,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
С учетом нежилой недвижимости ведомство за семь месяцев зарегистрировало 45,7 тысячи ДДУ, что на 30% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
В июле продажи жилья в новостройках в Москве сократились на 32% - до 4,4 тысячи ДДУ. С учетом нежилых объектов они уменьшились на 29% - до 6,8 тысячи ДДУ, указывается в сообщении.
Ранее столичный Росреестр подсчитал, что продажи вторичного жилья в Москве за семь месяцев 2026 года выросли на 4% - до 78,6 тысячи сделок.