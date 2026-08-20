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США требовали от ОАЭ усилить экономическое давление на Иран, пишет WSJ

США требовали от ОАЭ усилить экономическое давление на Иран, пишет WSJ - 20.08.2026, ПРАЙМ

США требовали от ОАЭ усилить экономическое давление на Иран, пишет WSJ

США в течение нескольких недель требовали от ОАЭ усилить экономическое давление на Иран, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T11:13+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. США в течение нескольких недель требовали от ОАЭ усилить экономическое давление на Иран, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамли заявил, что ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном. "(Американская администрация - ред.) несколько недель давила на ОАЭ с требованием усилить борьбу с иранскими финансовыми сетями", - говорится в публикации. По данным источников издания, власти ОАЭ опасаются, что стратегия Вашингтона, направленная на усиление экономического давления на Иран, может нанести ущерб тем секторам экономики стран Персидского залива, которые зависят от туризма и торговли, а не от нефти. "Эмиратские чиновники хотят сохранить некоторые каналы связи с Тегераном, чтобы иметь возможность использовать дипломатические инструменты в случае провала кампании... по оказанию давления на Иран", - добавляет газета. Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Иран не воспользовался возможностью заключить сделку с Соединенными Штатам и поэтому они начинают масштабную экономическую операцию против исламской республики.

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мировая экономика, оаэ, иран, сша, дональд трамп