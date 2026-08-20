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Объемы импорта и экспорта Японии в июле достигли новых рекордов

Объемы импорта и экспорта Японии в июле достигли новых рекордов - 20.08.2026, ПРАЙМ

Объемы импорта и экспорта Японии в июле достигли новых рекордов

Совокупные объемы импорта и экспорта Японии в июле текущего года, по предварительным данным, прибавили больше 20% в годовом выражении и достигли новых... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T10:34+0300

2026-08-20T10:34+0300

2026-08-20T10:34+0300

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япония

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Совокупные объемы импорта и экспорта Японии в июле текущего года, по предварительным данным, прибавили больше 20% в годовом выражении и достигли новых исторических рекордов, сообщила таможня страны. Так, экспорт подскочил на 23,2%, сильнейшими темпами с октября 2022 года - до 11,512 триллиона иен (72,2 миллиарда долларов). Значение впервые превысило 11 триллионов иен. А импорт вырос на 27,8% в годовом выражении, что стало сильнейшим ростом с ноября 2022 года, до рекордных 12,146 триллиона иен (примерно 76,2 миллиарда долларов) - впервые выше 12 триллионов иен. Торговый дефицит в результате составил 634,5 миллиарда иен, или примерно 4 миллиарда долларов. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали рост экспорта на 19,9%, увеличение импорта - на 26,5%, а дефицит торгового баланса ожидался в 680 миллиардов иен (примерно 4,3 миллиарда долларов). Поставки Японии в Азию, на которую приходится более половины всего экспорта страны, выросли на 24,5% в годовом выражении. Вторым по величине регионом стала Северная Америка, куда экспорт поднялся на 22,1%. Третьим по экспорту рынком стала Западная Европа, с ростом поставок туда на 19,6%, наиболее сильно - в Бельгию и Швейцарию. Крупнейшими экспортными рынками Японии стали США и Китай. Экспорт в Штаты увеличился на 22% в годовом выражении - до 2,091 триллиона иен (13,1 миллиарда долларов), при этом поставки в Канаду выросли на 23,3%, в Мексику - на 36,1%. Экспорт в КНР вырос на 25,8% в годовом выражении - до 2,009 триллиона иен (12,6 миллиарда долларов), сообщает японская таможня.

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мировая экономика, япония, китай, азия