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В Новгородской области после непогоды убрали более 200 деревьев
В Новгородской области после непогоды убрали более 200 деревьев - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Новгородской области после непогоды убрали более 200 деревьев
Энергетики убрали более 200 деревьев с линий электропередачи в Новгородской области после непогоды, 62 бригады восстанавливают электричество, сообщает... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T16:35+0300
2026-08-20T16:35+0300
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 авг - ПРАЙМ. Энергетики убрали более 200 деревьев с линий электропередачи в Новгородской области после непогоды, 62 бригады восстанавливают электричество, сообщает пресс-служба компании "Россети Северо-Запад".
Как сообщал ранее Новгородский гидрометцентр, во вторник вечером в регион пришел южный циклон с сильными дождями, которые не прекращались более 12 часов, и ветром. В Великом Новгороде выпала почти месячная норма осадков. Накануне вечером без света, по данным губернатора Александра Дронова, оставались более 13 тысяч человек. В четверг утром компания "Россети Северо-Запад" сообщила, что электричество восстановлено у 80% потребителей.
"Убрали 224 дерева с линий электропередачи в Новгородской области после шторма… Работают 62 бригады. Задействованы 73 единицы спецтехники", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Новгородский филиал "Россети Северо-Запад" действует в особом режиме. Энергетики продолжают круглосуточно ликвидировать последствия циклона с ливнем, грозой и сильным ветром.
From: Гончаренко Юлия Сергеевна - j.goncharenko@ria.ru
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бизнес, общество , новгородская область
Бизнес, Общество , Новгородская область
В Новгородской области после непогоды убрали более 200 деревьев
Энергетики убрали более 200 деревьев с линий электропередачи в Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 авг - ПРАЙМ. Энергетики убрали более 200 деревьев с линий электропередачи в Новгородской области после непогоды, 62 бригады восстанавливают электричество, сообщает пресс-служба компании "Россети Северо-Запад".
Как сообщал ранее Новгородский гидрометцентр, во вторник вечером в регион пришел южный циклон с сильными дождями, которые не прекращались более 12 часов, и ветром. В Великом Новгороде выпала почти месячная норма осадков. Накануне вечером без света, по данным губернатора Александра Дронова, оставались более 13 тысяч человек. В четверг утром компания "Россети Северо-Запад" сообщила, что электричество восстановлено у 80% потребителей.
"Убрали 224 дерева с линий электропередачи в Новгородской области после шторма… Работают 62 бригады. Задействованы 73 единицы спецтехники", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Новгородский филиал "Россети Северо-Запад" действует в особом режиме. Энергетики продолжают круглосуточно ликвидировать последствия циклона с ливнем, грозой и сильным ветром.
From: Гончаренко Юлия Сергеевна - j.goncharenko@ria.ru