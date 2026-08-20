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YouTube может ограничить доход сотрудничающих с Netflix блогеров, пишут СМИ

YouTube может ограничить доход сотрудничающих с Netflix блогеров, пишут СМИ - 20.08.2026, ПРАЙМ

YouTube может ограничить доход сотрудничающих с Netflix блогеров, пишут СМИ

YouTube может ограничить деятельность и доход своих блогеров, которые одновременно сотрудничают со стриминговым сервисом Netflix из-за усиления конкуренции... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T09:46+0300

2026-08-20T09:46+0300

2026-08-20T10:00+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. YouTube может ограничить деятельность и доход своих блогеров, которые одновременно сотрудничают со стриминговым сервисом Netflix из-за усиления конкуренции между компаниями, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "YouTube сообщил, что создатели, подписывающие договоры с Netflix, сталкиваются с последствиями, согласно источникам. YouTube с меньшей вероятностью будет приглашать их в маркетинговые кампании или на мероприятия, если они одновременно будут публиковать видео на Netflix. YouTube также лишит этих создателей возможности получать долю доходов от некоторых крупных кампаний бренда", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Блумберг, Netflix заключил соглашения с десятками знаменитых ютуберов, позволяющие зарабатывать на публикации их видео в сервисе одновременно с YouTube. В свою очередь, YouTube предлагает миллионы долларов владельцам популярных каналов, если они будут загружать свои видео исключительно на его платформе в течение определенного времени, сказали Блумбергу источники, знакомые с делом. Как пишет агентство, Netflix и YouTube являются лидерами в области видеостриминга уже 20 лет, в последний год конкуренция между сервисами усилилась, так как Netflix активизировал попытки в погоне за самыми популярными каналами на YouTube. YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи. Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, штат Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, калифорния, youtube, netflix