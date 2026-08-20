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В Google Play появились два приложения, выдаваемые за Ozon Банк - 20.08.2026, ПРАЙМ
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В Google Play появились два приложения, выдаваемые за Ozon Банк
В Google Play появились два приложения, выдаваемые за Ozon Банк - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Google Play появились два приложения, выдаваемые за Ozon Банк
Сегодня в Google Play появились два приложения, которые выдают себя за "Озон банк", они не имеют отношения к банку, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T16:41+0300
2026-08-20T16:41+0300
технологии
банки
финансы
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Сегодня в Google Play появились два приложения, которые выдают себя за "Озон банк", они не имеют отношения к банку, рассказали РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Сегодня в Google Play появились два приложения, которые выдают себя за Ozon Банк. Они не имеют отношения к банку - это мошенники, скачивать приложения опасно", - говорится в сообщении. Там отметили, что в "Озон банке" обратились к владельцу стора, чтобы приложения заблокировали.
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4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
технологии, банки, финансы
Технологии, Банки, Финансы
16:41 20.08.2026
 
В Google Play появились два приложения, выдаваемые за Ozon Банк

В Google Play появились два приложения, выдаваемые за Ozon Банк

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Сегодня в Google Play появились два приложения, которые выдают себя за "Озон банк", они не имеют отношения к банку, рассказали РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Сегодня в Google Play появились два приложения, которые выдают себя за Ozon Банк. Они не имеют отношения к банку - это мошенники, скачивать приложения опасно", - говорится в сообщении.
Там отметили, что в "Озон банке" обратились к владельцу стора, чтобы приложения заблокировали.
 
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