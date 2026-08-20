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Пашинян не исключил, что стране может понадобиться "традиционная" АЭС

Пашинян не исключил, что стране может понадобиться "традиционная" АЭС - 20.08.2026, ПРАЙМ

Пашинян не исключил, что стране может понадобиться "традиционная" АЭС

Премьер-министр Армении Пашинян, ранее заявлявший о необходимости наличия в стране атомного энергоблока модульного типа, не исключил, что республике понадобится | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T13:00+0300

2026-08-20T13:00+0300

2026-08-20T13:02+0300

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ЕРЕВАН, 20 авг – ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Пашинян, ранее заявлявший о необходимости наличия в стране атомного энергоблока модульного типа, не исключил, что республике понадобится "традиционная" АЭС с учетом роста потребности электроэнергии в будущем. "Нет, не исключаю", - заявил Пашинян во время брифинга, отвечая на вопрос, исключает ли он возможность возведения в Армении "традиционной" АЭС. По его словам, необходимо рассчитать планируемые темпы развития фабрик искусственного интеллекта и темпы развития энергетических мощностей, сопоставить их друг с другом. "Мы должны обеспечить электроэнергией, плюс мы также должны констатировать, что в наши планы входит и экспорт электроэнергии. Это очень важный нюанс, потому что экспорт электроэнергии — это очень перспективное направление для нас", - заявил Пашинян. По его словам, страна обладает ресурсами солнечной энергии, и это направление нужно развивать. "Ранее наша логика заключалась в том, что большую, основную часть мы должны экспортировать, но теперь мы понимаем, что по-прежнему хотим много экспортировать, но мы также понимаем, что много электроэнергии будет нужно и внутри Армении, и, следовательно, мы должны быть гибкими, понимать, в каком направлении идти", - заявил Пашинян. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. В сентябре 2024 года премьер Армении Никол Пашинян сообщал, что Ереван принял стратегическое решение построить модульную АЭС, добавив, что такие технологии разрабатывают в России, Франции, Южной Корее. При этом он особо подчеркнул, что США добились в этом "большего прогресса". Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Ереван заявил, что Вашингтон поставит Армении малые модульные реакторы. Вэнс добавил, что в рамках соглашения США поставят Армении оборудование на сумму до 5 миллиардов долларов. Кроме того, контракты на поставки топлива и обслуживание реакторов на еще 4 миллиарда долларов предусмотрены в долгосрочной перспективе, отметил вице-президент США. Позднее Пашинян сообщил, что обсуждения с партнерами по модульным реакторам продолжаются.

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армения, сша, ереван, никол пашинян, джей ди вэнс, росатом