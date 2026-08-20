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Гонконгская компания начала разбирательство против Панамы, пишут СМИ - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Гонконгская компания начала разбирательство против Панамы, пишут СМИ
Гонконгская компания начала разбирательство против Панамы, пишут СМИ - 20.08.2026, ПРАЙМ
Гонконгская компания начала разбирательство против Панамы, пишут СМИ
Гонконгская CK Hutchison Holdings (CKH) официально инициировала в отношении Республики Панама международное арбитражное разбирательство с целью взыскания... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T12:54+0300
2026-08-20T12:54+0300
бизнес
мировая экономика
сша
панама
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Гонконгская CK Hutchison Holdings (CKH) официально инициировала в отношении Республики Панама международное арбитражное разбирательство с целью взыскания убытков, сумма требований превышает 1,5 миллиарда долларов США, сообщает издание "Пэнпай". По утверждению издания, с начала 2025 года Панама принимала ряд административных мер, вмешиваясь в инвестиции CKH в местные порты. В феврале 2026 года Панама, как утверждает СМИ, взяла под контроль эксплуатацию двух крупных контейнерных терминалов, которыми управляет портовая компания, принадлежащая CKH, и конфисковала активы, оборудование и материалы, что причинило компании экономический ущерб. "CK Hutchison Holdings Limited 20 августа объявила, что официально инициировала в отношении Республики Панама международное арбитражное разбирательство на основании международного инвестиционного договора с целью взыскания убытков, связанных с соответствующими инвестициями", - говорится в сообщении. Согласно данным разбирательства, сумма требований превышает 1,5 миллиарда долларов США.
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бизнес, мировая экономика, сша, панама
Бизнес, Мировая экономика, США, ПАНАМА
12:54 20.08.2026
 
Гонконгская компания начала разбирательство против Панамы, пишут СМИ

"Пэнпай": гонконгская CKH начала международное арбитражное разбирательство против Панамы

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Гонконгская CK Hutchison Holdings (CKH) официально инициировала в отношении Республики Панама международное арбитражное разбирательство с целью взыскания убытков, сумма требований превышает 1,5 миллиарда долларов США, сообщает издание "Пэнпай".
По утверждению издания, с начала 2025 года Панама принимала ряд административных мер, вмешиваясь в инвестиции CKH в местные порты. В феврале 2026 года Панама, как утверждает СМИ, взяла под контроль эксплуатацию двух крупных контейнерных терминалов, которыми управляет портовая компания, принадлежащая CKH, и конфисковала активы, оборудование и материалы, что причинило компании экономический ущерб.
"CK Hutchison Holdings Limited 20 августа объявила, что официально инициировала в отношении Республики Панама международное арбитражное разбирательство на основании международного инвестиционного договора с целью взыскания убытков, связанных с соответствующими инвестициями", - говорится в сообщении.
Согласно данным разбирательства, сумма требований превышает 1,5 миллиарда долларов США.
 
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