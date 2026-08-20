https://1prime.ru/20260820/penpay-872544448.html

Гонконгская компания начала разбирательство против Панамы, пишут СМИ

Гонконгская компания начала разбирательство против Панамы, пишут СМИ - 20.08.2026, ПРАЙМ

Гонконгская компания начала разбирательство против Панамы, пишут СМИ

Гонконгская CK Hutchison Holdings (CKH) официально инициировала в отношении Республики Панама международное арбитражное разбирательство с целью взыскания... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T12:54+0300

2026-08-20T12:54+0300

2026-08-20T12:54+0300

бизнес

мировая экономика

сша

панама

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872544448.jpg?1787219676

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Гонконгская CK Hutchison Holdings (CKH) официально инициировала в отношении Республики Панама международное арбитражное разбирательство с целью взыскания убытков, сумма требований превышает 1,5 миллиарда долларов США, сообщает издание "Пэнпай". По утверждению издания, с начала 2025 года Панама принимала ряд административных мер, вмешиваясь в инвестиции CKH в местные порты. В феврале 2026 года Панама, как утверждает СМИ, взяла под контроль эксплуатацию двух крупных контейнерных терминалов, которыми управляет портовая компания, принадлежащая CKH, и конфисковала активы, оборудование и материалы, что причинило компании экономический ущерб. "CK Hutchison Holdings Limited 20 августа объявила, что официально инициировала в отношении Республики Панама международное арбитражное разбирательство на основании международного инвестиционного договора с целью взыскания убытков, связанных с соответствующими инвестициями", - говорится в сообщении. Согласно данным разбирательства, сумма требований превышает 1,5 миллиарда долларов США.

сша

панама

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, панама