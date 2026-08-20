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В Петербурге арестовали зацепера на крыше "Сапсана", следовавшего в Москву - 20.08.2026, ПРАЙМ
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В Петербурге арестовали зацепера на крыше "Сапсана", следовавшего в Москву
В Петербурге арестовали зацепера на крыше "Сапсана", следовавшего в Москву - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Петербурге арестовали зацепера на крыше "Сапсана", следовавшего в Москву
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Обнаруженный на крыше "Сапсана", следовавшего из Петербурга в Москву, зацепер арестован на девять суток, сообщает... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T18:05+0300
2026-08-20T18:05+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Обнаруженный на крыше "Сапсана", следовавшего из Петербурга в Москву, зацепер арестован на девять суток, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Мировой судья судебного участка №211 г. Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности Ивана Дробышевского за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.11.15.1 (Нарушение требований в области транспортной безопасности - прим. ред.) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок девять суток", - сообщает пресс-служба. В среду Октябрьская железная дорога сообщила, что на крыше вагона поезда "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург – Москва на станции Обухово был обнаружен зацепер без признаков жизни. В четверг в ГУ МВД по городу и Ленобласти уточнили, что зацепером оказался 29-летний житель Ленинградской области, он был пьян, а не мертв. В пресс-службе судов отметили, что Дробышевский вину признал, пояснив, что раньше этим занимался, а сейчас решил таким образом доехать до Твери. В полиции также сообщали, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.
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Общество , Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Петербург, МВД
18:05 20.08.2026
 
В Петербурге арестовали зацепера на крыше "Сапсана", следовавшего в Москву

Обнаруженный на крыше "Сапсана" зацепер арестован на девять суток

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Обнаруженный на крыше "Сапсана", следовавшего из Петербурга в Москву, зацепер арестован на девять суток, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Мировой судья судебного участка №211 г. Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности Ивана Дробышевского за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.11.15.1 (Нарушение требований в области транспортной безопасности - прим. ред.) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок девять суток", - сообщает пресс-служба.
В среду Октябрьская железная дорога сообщила, что на крыше вагона поезда "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург – Москва на станции Обухово был обнаружен зацепер без признаков жизни. В четверг в ГУ МВД по городу и Ленобласти уточнили, что зацепером оказался 29-летний житель Ленинградской области, он был пьян, а не мертв.
В пресс-службе судов отметили, что Дробышевский вину признал, пояснив, что раньше этим занимался, а сейчас решил таким образом доехать до Твери.
В полиции также сообщали, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.
 
ОбществоБизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАПетербургМВД
 
 
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