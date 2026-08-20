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В Петербурге запустят пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии

В Петербурге запустят пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии - 20.08.2026, ПРАЙМ

В Петербурге запустят пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии в наземном общественном транспорте запустят в Санкт-Петербурге до... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T22:06+0300

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бизнес

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии в наземном общественном транспорте запустят в Санкт-Петербурге до конца 2026 года, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. "Мы до конца текущего года планируем запустить пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии в наземном транспорте. У нас сегодня работает биометрия и есть возможность оплатить "улыбкой", как сейчас в рекламе говорят, в метрополитене. Мы планируем соответственно на наземном транспорте провести такой эксперимент", - сказал он в ходе прямой линии на Телеканале "Санкт-Петербург". Поляков сообщил, что на первом этапе в тестировании технологии будет задействовано порядка 10 машин городского перевозчика "Пассажиравтотранс".

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бизнес, санкт-петербург