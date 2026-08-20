https://1prime.ru/20260820/peterburg-872563020.html
В Петербурге запустят пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии
В Петербурге запустят пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Петербурге запустят пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии в наземном общественном транспорте запустят в Санкт-Петербурге до... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T22:06+0300
2026-08-20T22:06+0300
2026-08-20T22:06+0300
бизнес
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872563020.jpg?1787252814
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии в наземном общественном транспорте запустят в Санкт-Петербурге до конца 2026 года, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.
"Мы до конца текущего года планируем запустить пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии в наземном транспорте. У нас сегодня работает биометрия и есть возможность оплатить "улыбкой", как сейчас в рекламе говорят, в метрополитене. Мы планируем соответственно на наземном транспорте провести такой эксперимент", - сказал он в ходе прямой линии на Телеканале "Санкт-Петербург".
Поляков сообщил, что на первом этапе в тестировании технологии будет задействовано порядка 10 машин городского перевозчика "Пассажиравтотранс".
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, санкт-петербург
В Петербурге запустят пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии
В Петербурге запустят пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии до конца года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии в наземном общественном транспорте запустят в Санкт-Петербурге до конца 2026 года, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.
"Мы до конца текущего года планируем запустить пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии в наземном транспорте. У нас сегодня работает биометрия и есть возможность оплатить "улыбкой", как сейчас в рекламе говорят, в метрополитене. Мы планируем соответственно на наземном транспорте провести такой эксперимент", - сказал он в ходе прямой линии на Телеканале "Санкт-Петербург".
Поляков сообщил, что на первом этапе в тестировании технологии будет задействовано порядка 10 машин городского перевозчика "Пассажиравтотранс".