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В Петербурге запустят пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии - 20.08.2026, ПРАЙМ
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В Петербурге запустят пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии
В Петербурге запустят пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Петербурге запустят пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии в наземном общественном транспорте запустят в Санкт-Петербурге до... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T22:06+0300
2026-08-20T22:06+0300
бизнес
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии в наземном общественном транспорте запустят в Санкт-Петербурге до конца 2026 года, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. "Мы до конца текущего года планируем запустить пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии в наземном транспорте. У нас сегодня работает биометрия и есть возможность оплатить "улыбкой", как сейчас в рекламе говорят, в метрополитене. Мы планируем соответственно на наземном транспорте провести такой эксперимент", - сказал он в ходе прямой линии на Телеканале "Санкт-Петербург". Поляков сообщил, что на первом этапе в тестировании технологии будет задействовано порядка 10 машин городского перевозчика "Пассажиравтотранс".
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бизнес, санкт-петербург
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
22:06 20.08.2026
 
В Петербурге запустят пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии

В Петербурге запустят пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии до конца года

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии в наземном общественном транспорте запустят в Санкт-Петербурге до конца 2026 года, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.
"Мы до конца текущего года планируем запустить пилотный проект по оплате проезда с помощью биометрии в наземном транспорте. У нас сегодня работает биометрия и есть возможность оплатить "улыбкой", как сейчас в рекламе говорят, в метрополитене. Мы планируем соответственно на наземном транспорте провести такой эксперимент", - сказал он в ходе прямой линии на Телеканале "Санкт-Петербург".
Поляков сообщил, что на первом этапе в тестировании технологии будет задействовано порядка 10 машин городского перевозчика "Пассажиравтотранс".
 
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