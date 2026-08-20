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В Петербурге за три года привели в порядок шесть разводных мостов

В Петербурге за три года привели в порядок шесть разводных мостов - 20.08.2026, ПРАЙМ

В Петербурге за три года привели в порядок шесть разводных мостов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Шесть действующих разводных мостов через Неву привели в порядок в Санкт-Петербурге за три года, сообщил губернатор города... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T23:28+0300

2026-08-20T23:28+0300

2026-08-20T23:28+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Шесть действующих разводных мостов через Неву привели в порядок в Санкт-Петербурге за три года, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Современный ремонт наших переправ, поддержание их покрытия в нормативном состоянии – это часть нашей работы, направленной на повышение качества городской среды в Петербурге. Также и строительство новых мостов… Мы фактически за три года привели в порядок шесть действующих разводных мостов через Неву. Суммарная площадь замененного асфальта составила на них почти 65 тысяч квадратных метров", - сказал он в эфире Телеканала "78". Губернатор также сообщил, что в 2024 году были обновлены Большеохтинский и Володарский мосты, в 2025 году – Благовещенский, Дворцовый и Троицкий. Он отметил, что в этом году отремонтировано дорожное покрытие на Литейном мосту, сейчас реставраторы продолжают ремонт его перил. "В этом году мы начали комплексный ремонт моста Александра Невского, который завершит этот масштабный цикл. На первом этапе работы идут в зоне трамвайных путей. Там будут установлены 1800 метров новых рельсов отечественного производства, обновлена гидроизоляция и деформационные швы, уложено более 6 тысяч квадратных метров литого асфальта", - рассказал он. Беглов уточнил, что осенью на него вернутся трамваи, а следующем году ремонт продолжится на автомобильной части моста. "В итоге Петербург получит семь, а с учетом Большого Смоленского моста – восемь разводных переправ с хорошим, качественным асфальтом", - добавил губернатор.

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бизнес, россия, санкт-петербург, петербург, александр беглов