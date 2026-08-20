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Погрузка цемента на сети РЖД в июле выросла на 4%

Погрузка цемента на сети РЖД в июле выросла на 4% - 20.08.2026, ПРАЙМ

Погрузка цемента на сети РЖД в июле выросла на 4%

Погрузка цемента на сети РЖД в июле 2026 года выросла на 4% в годовом выражении - до 2,3 миллиона тонн, сообщила компания. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T16:32+0300

2026-08-20T16:32+0300

2026-08-20T16:32+0300

бизнес

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свердловская область

мордовия

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Погрузка цемента на сети РЖД в июле 2026 года выросла на 4% в годовом выражении - до 2,3 миллиона тонн, сообщила компания. "В июле со станций РЖД отправлено 2,3 млн тонн цемента, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Основной объем отправлен на внутренний рынок: для российских потребителей перевезено 2,1 миллиона тонн (+1%). "Погрузка цемента на экспорт выросла в 1,8 раза, до 150 тыс. тонн", - пишут РЖД. По объему погрузки лидируют: Краснодарский край – 245 тысяч тонн, Свердловская область – 186 тысяч тонн, Мордовия – 170 тысяч тонн. Лидерами по динамике стали: Пензенская область – рост в два раза, до 91 тысяч тонн, Пермский край – рост в 1,5 раза, до 144 тысяч тонн, Красноярский край – рост в 1,4 раза, до 84 тысяч тонн.

краснодарский край

свердловская область

мордовия

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бизнес, россия, краснодарский край, свердловская область, мордовия, ржд