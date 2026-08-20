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Энергетика, торговля и бюджет: Польша проигрывает по всем фронтам - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Энергетика, торговля и бюджет: Польша проигрывает по всем фронтам
Энергетика, торговля и бюджет: Польша проигрывает по всем фронтам - 20.08.2026, ПРАЙМ
Энергетика, торговля и бюджет: Польша проигрывает по всем фронтам
Польша оказалась в глубоком кризисе и не имеет ресурсов для его преодоления, пишет ИноСМИ со ссылкой на Myśl Polska. Страна терпит поражение на трех фронтах —... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T12:49+0300
2026-08-20T12:49+0300
мировая экономика
польша
сша
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Польша оказалась в глубоком кризисе и не имеет ресурсов для его преодоления, пишет ИноСМИ со ссылкой на Myśl Polska. Страна терпит поражение на трех фронтах — энергетическом, бюджетном и торговом. Варшава пытается смягчить ситуацию временными мерами вроде программы CPN 2.0, но они лишь создают иллюзию решения."Об этом кризисе СМИ и политики предпочитают не говорить. Можно делать вид, что его нет, но от этого он не исчезнет. У нас три дефицита: энергетический, бюджетный и торговый", — отмечает издание.Дефицит бюджета оценивается в 6,8% ВВП, зависимость от импорта энергоресурсов выросла до 46%. Более половины нефти — из Саудовской Аравии с "военной" маржой в 27 долларов за баррель, 75% газа — из США, а поставки из Катара заблокированы из-за ситуации в Ормузском проливе.Падение злотого в июле усугубляет кризис: импортные нефть и газ становятся еще дороже, что раскручивает инфляцию. На валюту давит разница в курсах — в Польше готовятся снижать ставки, а в США и Европе повышают.
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мировая экономика, польша, сша, саудовская аравия
Мировая экономика, ПОЛЬША, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
12:49 20.08.2026
 
Энергетика, торговля и бюджет: Польша проигрывает по всем фронтам

Myśl Polska: Польша оказалась в долговой спирали и не может предложить системных решений

© Unsplash/Komarov EgorВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Польша оказалась в глубоком кризисе и не имеет ресурсов для его преодоления, пишет ИноСМИ со ссылкой на Myśl Polska. Страна терпит поражение на трех фронтах — энергетическом, бюджетном и торговом. Варшава пытается смягчить ситуацию временными мерами вроде программы CPN 2.0, но они лишь создают иллюзию решения.
"Об этом кризисе СМИ и политики предпочитают не говорить. Можно делать вид, что его нет, но от этого он не исчезнет. У нас три дефицита: энергетический, бюджетный и торговый", — отмечает издание.
Дефицит бюджета оценивается в 6,8% ВВП, зависимость от импорта энергоресурсов выросла до 46%. Более половины нефти — из Саудовской Аравии с "военной" маржой в 27 долларов за баррель, 75% газа — из США, а поставки из Катара заблокированы из-за ситуации в Ормузском проливе.
Падение злотого в июле усугубляет кризис: импортные нефть и газ становятся еще дороже, что раскручивает инфляцию. На валюту давит разница в курсах — в Польше готовятся снижать ставки, а в США и Европе повышают.
 
Мировая экономикаПОЛЬШАСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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