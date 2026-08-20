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Экспортный портфель "Росатома" включает 28 энергоблоков в разных странах

Экспортный портфель "Росатома" включает 28 энергоблоков в разных странах - 20.08.2026, ПРАЙМ

Экспортный портфель "Росатома" включает 28 энергоблоков в разных странах

Экспортный портфель "Росатома" включает 28 энергоблоков в разных государствах мира, заявил президент России Владимир Путин. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T15:40+0300

2026-08-20T15:40+0300

2026-08-20T15:40+0300

россия

промышленность

владимир путин

росатом

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Экспортный портфель "Росатома" включает 28 энергоблоков в разных государствах мира, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания. "Экспортный портфель "Росатома" сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира", - сказал Путин.

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россия, промышленность, владимир путин, росатом