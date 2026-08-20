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Экспортный портфель "Росатома" включает 28 энергоблоков в разных странах
Экспортный портфель "Росатома" включает 28 энергоблоков в разных странах - 20.08.2026, ПРАЙМ
Экспортный портфель "Росатома" включает 28 энергоблоков в разных странах
Экспортный портфель "Росатома" включает 28 энергоблоков в разных государствах мира, заявил президент России Владимир Путин. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:40+0300
2026-08-20T15:40+0300
2026-08-20T15:40+0300
россия
промышленность
владимир путин
росатом
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Экспортный портфель "Росатома" включает 28 энергоблоков в разных государствах мира, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания.
"Экспортный портфель "Росатома" сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира", - сказал Путин.
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россия, промышленность, владимир путин, росатом
РОССИЯ, Промышленность, Владимир Путин, Росатом
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Экспортный портфель "Росатома" включает 28 энергоблоков в разных государствах мира, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания.
"Экспортный портфель "Росатома" сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира", - сказал Путин.