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Пожар возник на предприятии на Кубани после падения БПЛА
Пожар возник на предприятии на Кубани после падения БПЛА - 20.08.2026, ПРАЙМ
Пожар возник на предприятии на Кубани после падения БПЛА
Возгорание возникло на территории предприятия в поселке Волна Темрюкского района на Кубани в результате падения обломков БПЛА, пожар оперативно ликвидировали,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:28+0300
2026-08-20T10:28+0300
2026-08-20T10:28+0300
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СОЧИ, 20 авг - ПРАЙМ. Возгорание возникло на территории предприятия в поселке Волна Темрюкского района на Кубани в результате падения обломков БПЛА, пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "Обломки БПЛА упали в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. В поселке Волна Темрюкского района произошло возгорание на территории предприятия, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба Кубани. По данным оперативного штаба региона, в Приморско-Ахтарске также были повреждены окна в двух домовладениях, пострадавших при падении обломков беспилотников нет. На местах в настоящее время работают оперативные и спецслужбы.
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Происшествия, Бизнес, Общество , РОССИЯ, КУБАНЬ, Краснодарский край, пожар
Пожар возник на предприятии на Кубани после падения БПЛА
На предприятии в поселке Волна Темрюкского района Кубани возник пожар из-за падения БПЛА