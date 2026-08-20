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Правительство обсудит закупку автомобилей скорой помощи - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Правительство обсудит закупку автомобилей скорой помощи
Правительство обсудит закупку автомобилей скорой помощи - 20.08.2026, ПРАЙМ
Правительство обсудит закупку автомобилей скорой помощи
Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект о выделении Минпромторгу из резервного фонда кабмина в 2026 году бюджетных ассигнований на... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T00:17+0300
2026-08-20T00:17+0300
бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект о выделении Минпромторгу из резервного фонда кабмина в 2026 году бюджетных ассигнований на закупку автомобилей скорой медицинской помощи российского производства, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О выделении Минпромторгу России в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на осуществление в 2026 году закупки автомобилей скорой медицинской помощи российского производства", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения направлен на обновление парков автомобилей скорой медицинской помощи в некоторых субъектах Российской Федерации.
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40
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
00:17 20.08.2026
 
Правительство обсудит закупку автомобилей скорой помощи

Кабмин обсудит выделение Минпромторгу средств на закупку автомобилей скорой помощи

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит законопроект о выделении Минпромторгу из резервного фонда кабмина в 2026 году бюджетных ассигнований на закупку автомобилей скорой медицинской помощи российского производства, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О выделении Минпромторгу России в 2026 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на осуществление в 2026 году закупки автомобилей скорой медицинской помощи российского производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на обновление парков автомобилей скорой медицинской помощи в некоторых субъектах Российской Федерации.
 
БизнесРОССИЯМинпромторг
 
 
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