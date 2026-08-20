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ООО "НЭСКО" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в июле

ООО "НЭСКО" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в июле - 20.08.2026, ПРАЙМ

ООО "НЭСКО" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в июле

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО", ОГРН 1038601750472, ИНН 8603109926) в соответствии с... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T12:04+0300

2026-08-20T12:04+0300

2026-08-20T12:05+0300

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Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО", ОГРН 1038601750472, ИНН 8603109926) в соответствии с п.п. "г" п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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пресс-релизы, энергетика, электроэнергия, тарифы, нэско