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АО "ЮТЭК" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в июле

АО "ЮТЭК" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в июле - 20.08.2026, ПРАЙМ

АО "ЮТЭК" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в июле

Настоящим АО "ЮТЭК" (ОГРН 1048600001141, ИНН 8601022317) в соответствии с п.п. "г" п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T12:12+0300

2026-08-20T12:12+0300

2026-08-20T12:12+0300

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Настоящим АО "ЮТЭК" (ОГРН 1048600001141, ИНН 8601022317) в соответствии с п.п. "г" п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.

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2026

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пресс-релизы, электроэнергия, энергетика, тарифы, ютэк