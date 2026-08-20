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Президент Египта предложил Катару увеличить инвестиции в экономику - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Президент Египта предложил Катару увеличить инвестиции в экономику
Президент Египта предложил Катару увеличить инвестиции в экономику - 20.08.2026, ПРАЙМ
Президент Египта предложил Катару увеличить инвестиции в экономику
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил Катару увеличить объем инвестиций в египетскую экономику и заявил о готовности властей предоставить для этого... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:50+0300
2026-08-20T15:50+0300
египет
катар
каир
абдель фаттах ас-сиси
дональд трамп
мид
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БЕЙРУТ, 20 авг — ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил Катару увеличить объем инвестиций в египетскую экономику и заявил о готовности властей предоставить для этого необходимые условия, сообщила пресс-служба главы государства по итогам встречи с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Каире. "Президент выразил надежду на увеличение катарских инвестиций в Египет в различных сферах и подтвердил готовность египетского государства предоставить все необходимые для этого возможности и содействие", — говорится в заявлении. Стороны также обсудили развитие двусторонних отношений в политической и торговой сферах, в том числе с опорой на решения совместной египетско-катарской высшей комиссии. Катарская сторона, в свою очередь, подтвердила заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Египтом. Премьер Катара передал ас-Сиси приветствие эмира Тамима бен Хамада Аль Тани и отметил стремление Дохи вывести отношения между двумя странами на новый уровень. На встрече также обсуждалась ситуация в секторе Газа. Египет и Катар подчеркнули необходимость выполнения всеми сторонами обязательств в рамках плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны, ускорения раннего восстановления и реконструкции сектора, а также расширения доступа гуманитарной помощи. В конце августа прошлого года катарский премьер заявил, что объем прямых инвестиций Катара в Египет достиг 7,5 миллиарда долларов. При этом крупнейшим катарским инвестиционным проектом в стране, по данным агентства QNA, является строительство курортного города Алам-эр-Рум на средиземноморском побережье Египта. Только объем прямых денежных инвестиций Катара в этот проект составляет 3,5 миллиарда долларов.
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египет, катар, каир, абдель фаттах ас-сиси, дональд трамп, мид
ЕГИПЕТ, КАТАР, Каир, Абдель Фаттах ас-Сиси, Дональд Трамп, МИД
15:50 20.08.2026
 
Президент Египта предложил Катару увеличить инвестиции в экономику

Президент Египта ас-Сиси предложил Катару увеличить объем инвестиций в экономику страны

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БЕЙРУТ, 20 авг — ПРАЙМ. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил Катару увеличить объем инвестиций в египетскую экономику и заявил о готовности властей предоставить для этого необходимые условия, сообщила пресс-служба главы государства по итогам встречи с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Каире.
"Президент выразил надежду на увеличение катарских инвестиций в Египет в различных сферах и подтвердил готовность египетского государства предоставить все необходимые для этого возможности и содействие", — говорится в заявлении.
Стороны также обсудили развитие двусторонних отношений в политической и торговой сферах, в том числе с опорой на решения совместной египетско-катарской высшей комиссии.
Катарская сторона, в свою очередь, подтвердила заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Египтом. Премьер Катара передал ас-Сиси приветствие эмира Тамима бен Хамада Аль Тани и отметил стремление Дохи вывести отношения между двумя странами на новый уровень.
На встрече также обсуждалась ситуация в секторе Газа. Египет и Катар подчеркнули необходимость выполнения всеми сторонами обязательств в рамках плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны, ускорения раннего восстановления и реконструкции сектора, а также расширения доступа гуманитарной помощи.
В конце августа прошлого года катарский премьер заявил, что объем прямых инвестиций Катара в Египет достиг 7,5 миллиарда долларов. При этом крупнейшим катарским инвестиционным проектом в стране, по данным агентства QNA, является строительство курортного города Алам-эр-Рум на средиземноморском побережье Египта. Только объем прямых денежных инвестиций Катара в этот проект составляет 3,5 миллиарда долларов.
 
ЕГИПЕТКАТАРКаирАбдель Фаттах ас-СисиДональд ТрампМИД
 
 
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