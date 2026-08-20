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Чистая прибыль "Европлана" по МСФО за полгода выросла почти в 2,3 раза

Чистая прибыль "Европлана" по МСФО за полгода выросла почти в 2,3 раза - 20.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Европлана" по МСФО за полгода выросла почти в 2,3 раза

Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года увеличилась почти в 2,3 раза в годовом выражении и составила 4,3... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T10:07+0300

2026-08-20T10:07+0300

2026-08-20T10:07+0300

финансы

бизнес

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года увеличилась почти в 2,3 раза в годовом выражении и составила 4,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "ПАО "ЛК "Европлан"... объявляет консолидированные финансовые результаты за 6 месяцев 2026 года. Чистая прибыль составила 4,3 миллиарда рублей (+129% по сравнению с первым полугодием 2025)", - говорится в сообщении. В компании отметили, что лизинговый портфель по итогам первого полугодия продемонстрировал снижение на 17%, до 139,5 миллиардов рублей. С января по июнь текущего года "Европлан" закупил и передал в лизинг около 14 тысяч единиц автотранспорта и техники на сумму 49,1 миллиарда рублей с НДС. "Наша долгосрочная стратегия гибко подстраивается под новые реалии, но ее фундаментальные ориентиры остаются неизменными: мы нацелены на возобновление роста лизингового портфеля со значимой процентной маржой, одновременно обеспечивая опережающий рост непроцентных доходов", - прокомментировал генеральный директор компании Илья Ноготков, чьи слова приводятся в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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