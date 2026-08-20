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Чистая прибыль Alibaba в первом квартале снизилась в четыре раза

Чистая прибыль Alibaba в первом квартале снизилась в четыре раза - 20.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Alibaba в первом квартале снизилась в четыре раза

Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba, приходящаяся на держателей обыкновенных акций, по итогам первого квартала 2026-2027 финансового... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T13:36+0300

2026-08-20T13:36+0300

2026-08-20T13:37+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba, приходящаяся на держателей обыкновенных акций, по итогам первого квартала 2026-2027 финансового года (завершился 30 июня) снизилась в четыре раза в годовом выражении и составила 10,537 миллиарда юаней (1,6 миллиарда долларов), говорится в пресс-релизе компании. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 0,46 юаня (0,07 доллара) с 2,25 юаня по итогам аналогичного периода предыдущего финансового года. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 14,4% к прошлому году и достигла 39,143 миллиарда юаней (5,8 миллиарда долларов). Выручка Alibaba увеличилась на 9% в годовом выражении - до 268,953 миллиарда юаней (40 миллиарда долларов), тогда как прогноз аналитиков, оценку которых приводит агентство Рейтер, составлял ‌268,88 миллиарда юаней. Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

китай

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финансы, бизнес, китай, джек ма, alibaba, aliexpress, taobao