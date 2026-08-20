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Профицит торгового баланса Швейцарии в июле достиг рекордного уровня - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Профицит торгового баланса Швейцарии в июле достиг рекордного уровня
Профицит торгового баланса Швейцарии в июле достиг рекордного уровня - 20.08.2026, ПРАЙМ
Профицит торгового баланса Швейцарии в июле достиг рекордного уровня
Профицит торгового баланса Швейцарии в июле поднялся до 8,1 миллиарда швейцарских франков с 3,8 миллиарда в июне, что стало рекордным месячным показателем,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T12:27+0300
2026-08-20T12:27+0300
мировая экономика
финансы
швейцария
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Профицит торгового баланса Швейцарии в июле поднялся до 8,1 миллиарда швейцарских франков с 3,8 миллиарда в июне, что стало рекордным месячным показателем, следует из данных швейцарской таможни. "Торговый баланс достиг нового месячного рекорда (+8,1 миллиарда франков)", - говорится в релизе. Согласно уточненным данным, профицит в июле составил 8,141 миллиарда франков по сравнению с профицитом июня в 3,834 миллиарда. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит в 4,1 миллиарда франков. Экспорт в реальном выражении вырос на 10,7%, в номинальном - на 13,8%, до 27,79 миллиарда франков (максимум с марта 2025 года), а импорт - сократился на 2,8% и 4,5% соответственно, до 19,649 миллиарда, следует из торговой статистики. Существенное влияние на такой результат оказал сектор химической и фармацевтической продукции. Ее экспорт в июле подскочил на 21,6% в реальном выражении и на 25,7% в номинальном - до 16,041 миллиарда франков. А ее импорт - снизился на 3,6% и 10,2% соответственно, до 6,903 миллиарда, говорится в сообщении.
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мировая экономика, финансы, швейцария
Мировая экономика, Финансы, ШВЕЙЦАРИЯ
12:27 20.08.2026
 
Профицит торгового баланса Швейцарии в июле достиг рекордного уровня

Профицит торгового баланса Швейцарии в июле достиг рекордного месячного показателя

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Профицит торгового баланса Швейцарии в июле поднялся до 8,1 миллиарда швейцарских франков с 3,8 миллиарда в июне, что стало рекордным месячным показателем, следует из данных швейцарской таможни.
"Торговый баланс достиг нового месячного рекорда (+8,1 миллиарда франков)", - говорится в релизе.
Согласно уточненным данным, профицит в июле составил 8,141 миллиарда франков по сравнению с профицитом июня в 3,834 миллиарда.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит в 4,1 миллиарда франков.
Экспорт в реальном выражении вырос на 10,7%, в номинальном - на 13,8%, до 27,79 миллиарда франков (максимум с марта 2025 года), а импорт - сократился на 2,8% и 4,5% соответственно, до 19,649 миллиарда, следует из торговой статистики.
Существенное влияние на такой результат оказал сектор химической и фармацевтической продукции. Ее экспорт в июле подскочил на 21,6% в реальном выражении и на 25,7% в номинальном - до 16,041 миллиарда франков. А ее импорт - снизился на 3,6% и 10,2% соответственно, до 6,903 миллиарда, говорится в сообщении.
 
Мировая экономикаФинансыШВЕЙЦАРИЯ
 
 
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