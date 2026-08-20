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Культурная программа ВЭФ поможет развитию деловых связей, заявил Кобяков - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Культурная программа ВЭФ поможет развитию деловых связей, заявил Кобяков
Культурная программа ВЭФ поможет развитию деловых связей, заявил Кобяков - 20.08.2026, ПРАЙМ
Культурная программа ВЭФ поможет развитию деловых связей, заявил Кобяков
Традиционная культурная программа Восточного экономического форума (ВЭФ) позволит России показать инструменты "мягкой силы", которые способствуют развитию... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T13:27+0300
2026-08-20T13:33+0300
бизнес
россия
дальний восток
москва
санкт-петербург
владимир путин
вэф
росконгресс
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Традиционная культурная программа Восточного экономического форума (ВЭФ) позволит России показать инструменты "мягкой силы", которые способствуют развитию деловых связей между странами лучше любых переговоров, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "Мы традиционно организуем культурную программу ВЭФ - фестиваль культуры "Владивостокские сезоны". Почему это необходимо? Выставки, концерты, экскурсии помогают иностранным партнерам и нашим коллегам из других регионов познакомиться с особенностями культуры и многонациональным характером Дальнего Востока", – сказал Кобяков. "Это тоже способствует развитию деловых связей. Это тот самый инструмент "мягкой силы", который порой работает надежнее, чем любые переговоры", - добавил он. Советник президента отметил, что культура на Дальнем Востоке сейчас формирует целый сектор экономики. Поэтому творческий кластер будет представлен и в деловой повестке форума. В частности, форум креативных индустрий в рамках ВЭФ ежегодно собирает большой состав участников. "Если раньше казалось, что креативные индустрии - это для Москвы и Санкт-Петербурга, то сегодня Дальний Восток уверенно заявляет о себе в этой сфере. В регионе работают крупные креативные кластеры, проходят отраслевые форумы – это говорит о высоком интересе к теме. И самое главное - о том, что региональный бизнес видит в ней перспективы", - заявил он. Также, по словам Кобякова, в этом году на ВЭФ будет работать стенд проекта "Душа России", который создан для обмена лучшими практиками и выработки решений в сфере культуры, креативной экономики и регионального развития. Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
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192
40
192
40
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5
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бизнес, россия, дальний восток, москва, санкт-петербург, владимир путин, вэф, росконгресс
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин, ВЭФ, Росконгресс
13:27 20.08.2026 (обновлено: 13:33 20.08.2026)
 
Культурная программа ВЭФ поможет развитию деловых связей, заявил Кобяков

Кобяков: культурная программа ВЭФ позволит России показать инструменты "мягкой силы"

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Традиционная культурная программа Восточного экономического форума (ВЭФ) позволит России показать инструменты "мягкой силы", которые способствуют развитию деловых связей между странами лучше любых переговоров, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Мы традиционно организуем культурную программу ВЭФ - фестиваль культуры "Владивостокские сезоны". Почему это необходимо? Выставки, концерты, экскурсии помогают иностранным партнерам и нашим коллегам из других регионов познакомиться с особенностями культуры и многонациональным характером Дальнего Востока", – сказал Кобяков.
"Это тоже способствует развитию деловых связей. Это тот самый инструмент "мягкой силы", который порой работает надежнее, чем любые переговоры", - добавил он.
Советник президента отметил, что культура на Дальнем Востоке сейчас формирует целый сектор экономики. Поэтому творческий кластер будет представлен и в деловой повестке форума. В частности, форум креативных индустрий в рамках ВЭФ ежегодно собирает большой состав участников.
"Если раньше казалось, что креативные индустрии - это для Москвы и Санкт-Петербурга, то сегодня Дальний Восток уверенно заявляет о себе в этой сфере. В регионе работают крупные креативные кластеры, проходят отраслевые форумы – это говорит о высоком интересе к теме. И самое главное - о том, что региональный бизнес видит в ней перспективы", - заявил он.
Также, по словам Кобякова, в этом году на ВЭФ будет работать стенд проекта "Душа России", который создан для обмена лучшими практиками и выработки решений в сфере культуры, креативной экономики и регионального развития.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
 
БизнесРОССИЯДальний ВостокМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВладимир ПутинВЭФРосконгресс
 
 
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